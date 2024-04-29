الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أسرة الراحل عصام الشماع تتلقى العزاء بمسجد الشرطة غدًا

عصام الشماع
عصام الشماع

تتلقى أسرة المؤلف والمخرج الراحل عصام الشماع، العزاء مساء غدٍ الثلاثاء، بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم في القاهرة.

وشيعت ظهر اليوم الإثنين، جنازة المخرج والمؤلف الراحل عصام الشماع  من مسجد السيدة نفيسة إلى مقابر الأسرة، بحضور عدد من نجوم الفن بعد أن غيبه الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وحرص الفنان أحمد السعدني على التواجد كأول المشيعين للجنازة بعد أيام قليلة من وفاة والده الفنان الراحل صلاح السعدني، كما تواجد الفنان الكبير محمود قابيل والفنان محمد محمود عبدالعزيز وعدد من نجوم الفن والأصدقاء.


كما حرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي المخرج والمؤلف الكبير عصام الشماع، الذي رحل عن عالمنا، مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز الـ69 عامًا، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة.

 

ولد المخرج والمؤلف الراحل عصام الشماع فى يوم 29 سبتمبر عام 1955 بالقاهرة ودرس الطب والجراحة فى جامعة عين شمس وحصل على البكالوريوس سنة 1982، وهو مخرج وكاتب وله العديد من اﻷعمال الفنية التى تحمل رؤى جديدة. 

أشهر أعمال الشماع التليفزيونية

من أشهر أعماله التليفزيونية "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و "قمر 14"، كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و "راندفو"، وآخر أعمال "الشماع" هو فيلم "الفاجومى" الذى قام بكتابة السيناريو والإخراج له، وتحكى قصة حياة الشاعر المصرى "أحمد فؤاد نجم".

وفى 2011 تم انتخاب "الشماع" كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

عصام الشماع المخرج الراحل عصام الشماع مسجد الشرطة جنازة المخرج والمؤلف الراحل عصام الشماع عزاء عصام الشماع

مواد متعلقة

خالد جلال يشهد العرض المسرحى "السمسمية" بالعائم (صور)

مواهب الأوبرا على المسرح الكبير احتفالًا بعيد العمال

خريطة حفلات نجوم الغناء احتفالا بشم النسيم 2024

آخر تطورات فيلم تامر حسني الجديد "ري ستارت"

ملك أحمد زاهر: تخوقت من دورى فى مسلسل "محارب" قبل التصوير

الأربعاء.. عرض فيلم "ملح الجبل" بمركز الثقافة السينمائية

رءوف عبدالعزيز لـ"الدستور": المتحدة تابعت جميع مراحل تنفيذ مسلسل “سر إلهى”

تقدم لطلاب الثانوية.. افتتاح "ليالى المحروسة" على مسرح السامر 12 مايو

الأكثر قراءة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

هدده بكلب مفترس.. قرار عاجل من المحكمة بحق شاب هتك عرض طفل

حقيقة انفصال ريم وبربرى

"ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق