أسرة الراحل عصام الشماع تتلقى العزاء بمسجد الشرطة غدًا

تتلقى أسرة المؤلف والمخرج الراحل عصام الشماع، العزاء مساء غدٍ الثلاثاء، بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم في القاهرة.

وشيعت ظهر اليوم الإثنين، جنازة المخرج والمؤلف الراحل عصام الشماع من مسجد السيدة نفيسة إلى مقابر الأسرة، بحضور عدد من نجوم الفن بعد أن غيبه الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وحرص الفنان أحمد السعدني على التواجد كأول المشيعين للجنازة بعد أيام قليلة من وفاة والده الفنان الراحل صلاح السعدني، كما تواجد الفنان الكبير محمود قابيل والفنان محمد محمود عبدالعزيز وعدد من نجوم الفن والأصدقاء.



كما حرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي المخرج والمؤلف الكبير عصام الشماع، الذي رحل عن عالمنا، مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز الـ69 عامًا، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة.

ولد المخرج والمؤلف الراحل عصام الشماع فى يوم 29 سبتمبر عام 1955 بالقاهرة ودرس الطب والجراحة فى جامعة عين شمس وحصل على البكالوريوس سنة 1982، وهو مخرج وكاتب وله العديد من اﻷعمال الفنية التى تحمل رؤى جديدة.

أشهر أعمال الشماع التليفزيونية

من أشهر أعماله التليفزيونية "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و "قمر 14"، كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و "راندفو"، وآخر أعمال "الشماع" هو فيلم "الفاجومى" الذى قام بكتابة السيناريو والإخراج له، وتحكى قصة حياة الشاعر المصرى "أحمد فؤاد نجم".

وفى 2011 تم انتخاب "الشماع" كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.