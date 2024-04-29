على رأسهم أحمد السعدنى.. نجوم الفن يشيعون جنازة المخرج والمؤلف عصام الشماع

شيعت قبل قليل جنازة المخرج والمؤلف الراحل عصام الشماع من مسجد السيدة نفيسة إلى مقابر الأسرة بحضور عدد من نجوم الفن بعد أن غيبه الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم

جنازة المخرج عصام الشماع

وحرص الفنان أحمد السعدني على التواجد كأول المشيعين للجنازة بعد أيام قليلة من وفاة والده الفنان الراحل صلاح السعدني كما تواجد الفنان الكبير محمود قابيل والفنان محمد محمود عبد العزيز وعدد من نجوم الفن والأصدقاء.

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي المخرج والمؤلف الكبير عصام الشماع، الذي رحل عن عالمنا، مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز الـ69 عامًا، ومن المقرر أن يتم تشيبع جثمانه عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة.

نشر المخرج السينمائى أشرف فايق، عددا كبيرا من الصور التى جمعته بالمخرج الراحل عصام الشماع، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق قائلا: البقاء لله.. للأسف فإني أنعي وبحزن شديد الصديق الكاتب والباحث والمؤرخ الفيلسوف والمخرج الكبير المختلف والمبدع المميز دكتور عصام الشماع.. مشيت بدري ياعصام وكنت حريص كل الحرص علي حضور تأبين صديقك صلاح السعدني في صالوني كلام ف السيما ولكنك رحلت في نفس أسبوع رحيله.. سبحان الله.. الله يرحمك ويحسن إليك رجاء ادعوا له بالرحمه والمغفرة، وإلى لقاء.