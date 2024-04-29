الإثنين 29 أبريل 2024
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فن

فقدنا قيمة كبيرة.. الحزن يخيم على الوسط الفنى والثقافى برحيل المخرج عصام الشماع

المخرج والمؤلف الراحل
المخرج والمؤلف الراحل عصام الشماع

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي المخرج والمؤلف الكبير عصام الشماع، الذي رحل عن عالمنا، مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز الـ69 عامًا، ومن المقرر أن يتم تشيبع جثمانه عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفسية.

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون رحيل المخرج عصام الشماع

نشر المخرج السينمائى أشرف فايق، عدد كبير من الصور التى جمعته بالمخرج الراحل عصام الشماع، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق قائلا: البقاء لله.. للأسف فإني أنعي وبحزن شديد 
الصديق الكاتب والباحث والمؤرخ الفيلسوف والمخرج الكبير المختلف والمبدع المميز دكتور عصام الشماع.. مشيت بدري ياعصام وكنت حريص كل الحرص علي حضور تأبين صديقك صلاح السعدني في صالوني كلام ف السيما ولكنك رحلت في نفس أسبوع رحيله.. سبحان الله.. الله يرحمك ويحسن إليك رجاء إدعوا له بالرحمه والمغفرة، وإلى لقاء.

وأضاف "فايق": الصور من آخر لقاء لنا وصالوني كلام ف السيما والذي كان يحبه كثيرًا.

محمد محمود عبد العزيز 

فيما كتب الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون، صديق والدي الغالي المؤلف والمخرج دكتور عصام الشماع فى ذمة الله.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللدكتور عصام الشماع ولكل من رحلوا عنا".

أنور عبد المغيث 

من جانبه أعرب المؤلف والسيناريست أنور عبدالمغيث، عن حزنه الشديد برحيل المخرج عصام الشماع، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. المؤلف والسينارست الكبير  دكتور عصام الشماع في ذمة الله.. ربنا يبارك لك في سفرك يا دكتور عصام، ويلهم أهلك ومحبيك الصبر والسلوان.

ماندو العدل 

أما المخرج ماندو العدل، كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "السيناريست والمخرج عصام الشماع في ذمة الله.. كان مثقفا كبيرا وإنسانا محترما.. الله يرحمه".

جلال العشري 

أما الفنان جلال العشري قال: "حتوحشنا يادكتور عصام.. رحل إلى رحاب ربنا دكتور عصام الشماع، ربنا يرحمه ويثبته يا رب..البقاء لله الواحد الديان.. خالص عزائى".

من جانبه كتب الفنان الشاب محمد سيد درويش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا رب يا دكتور عصام كنت ونعم الناس اللي تعاملت معاهم  الراقية إنسانيًا ومخرج وكاتب كبير ألف رحمة ونور عليك وخالص العزاء لصديقي وأخويا محمد الشماع والأسرة الكريمة".

وفاة المخرج والمؤلف عصام الشماع 

وكان قد أعلن أحمد عصام الشماع عن وفاة والده المخرج والمؤلف عصام الشماع، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "والدي الدكتور والمؤلف والمخرج عصام الشماع في ذمة الله".

موعد ومكان جنازة المخرج والمؤلف عصام الشماع 

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على جثمان المخرج والمؤلف عصام الشماع، عقب صلاة الظهر، اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفسية وسيتم دفن الجثمان في مقابر المجاورين بالدراسة خلف مسجد الشرقاوي.

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