الأحد 28 أبريل 2024
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فن

نادية مصطفى تكشف لـ"الدستور" تفاصيل مشاركتها في حفل "100 سنة غنا"

نادية مصطفى رفقة
نادية مصطفى رفقة الحجار

أعربت النجمة نادية مصطفى، عن فخرها وسعادتها البالغة بمشاركتها في الأمسية الثانية لمشروع "100 سنة غنا" للنجم علي الحجار، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وبمشاركة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو الكبير يوسف صادق.

نادية مصطفى: فخورة بالمشاركة مع الحجار في حفل "100 سنة غنا" ونقدم معا ديو "شحات الغرام" 

وكشفت "نادية" عن تفاصيل مشاركتها في الأمسية وكواليس تحضيراتها الخاصة رفقة الفنان علي الحجار، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنها لم تتردد لحظة فور تواصل الحجار معها قائلة: فخورة بالمشاركة في مشروع 100 سنة غنا للصديق والأخ علي الحجار، مشيرة إلى أنها ستغني منفردة لرائعة "كل دقة فى قلبي" التي تم إنتاجها عام 1959 وألحان الموسيقار محمد فوزي، كما تشدو مع الفنان علي الحجار بـ"ديو" شحات الغرام، كلمات بديع خيري، وألحان المبدع محمد فوزي.

نادية مصطفى لـ"الدستور": محمد فوزي سبق عصره ورحل تاركا إرثا فنيا عظيما

وأشادت "نادية" بمشروع 100 سنة غنا، الذي أسسه الفنان علي الحجار، مؤكده  الموسيقار الراحل محمد فوزي قائلة : سعيدة جدا بالاحتفاء بالموسيقار الكبير محمد فوزي، الذي سبق عصره، الأمير الذي رحل مبكرًا تاركا إرثا فنيا عظيما وظل حاضرًا بيننا حتى اليوم بأعماله الغنائية والحانه لكبار الفنانين وموسيقاه الرائعة، وإعادة احياء التراث الموسيقي لأحد أهم أعلام الموسيقى والإنتاج الذي يعد مدرسة خاصة من مدارس التلحين، كما أنه أسس أول مصنع أسطوانات في الشرق الأوسط “مصر فون”.

حفل 100 سنة غنا 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، ويستضيف الحجار، النجمين نادية مصطفى ومصطفى قمر، وتم تخصيص الأمسية الثانية لمشروع 100 سنة غنا، لمشوار الموسيقار محمد فوزي، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائي.

ويقام الحفل بقيادة المخرج الكبير عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، ويضم عددًا من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزي في شكل غنائي درامي مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبدالواحد.

حفل 100 سنة غنا نادية مصطفى لـ الدستور محمد فوزي سبق عصره ورحل تاركا إرثا فنيا عظيما نادية مصطفى فخورة بالمشاركة مع الحجار فى حفل 100 سنة غنا ونقدم معا ديو شحات الغرام نادية مصطفى مشوار محمد فوزى دار الأوبرا المصرية

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