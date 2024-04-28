الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

اليوم.. المسرح الكبير يرفع لافتة "كامل العدد" فى حفل على الحجار

علي الحجار
علي الحجار

نفدت تذاكر حفل النجم علي الحجار، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن سلسلة حفلات المشروع الفنى "100 سنة غنا"،  الذي يقام بالتعاون مع النجم على الحجار، وذلك بمصاحبة  الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو يوسف صادق.

تفاصيل الحفل

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويستضيف الحجار، النجمين نادية مصطفى ومصطفى قمر، وتم تخصيص الأمسية الثانية لمشروع 100 سنة غنا، لمشوار الموسيقار محمد فوزى، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائى.

نفاد التذاكر 

وأتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، على موقع تذكرتي، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة للغاية، ونفدت عقب طرحها، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذي لم يلحق بالحجز، وجاءت مقسمة إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 1700 جنيه، والثانية بمبلغ 1500 جنيه، أما الفئة الثالثة فجاءت بمبلغ 1000 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة قيمتها 750 جنيهًا.

برنامج حفل الأمسية الثانية لمشروع 100 سنة غنا 

ويقام الحفل بقيادة المخرج الكبير عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، ويضم عددًا من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى فى شكل غنائي درامي مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبدالواحد.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل علي الحجار وهي:


ـ دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

ـ تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

ـ عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء البدلة كاملة "جاكيت كرافتة".

ـ غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

ـ لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

ـ يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول.

جدير بالذكر أن النجم علي الحجار يفتتح الأمسية بأغنية 100 سنة غنا، ويقدم خلال الحفل نخبة كبيرة من أعمال الموسيقار محمد فوزي، الغنائية الشهيرة التى يشارك فى أدائها الواعدون الشباب سهيلة بهجت، سمير عزمى، شيماء يسرى منها نور جديد (عيد الميلاد)، الشوق الشوق، حبيبى وعنيا، يا أعز من عينى، راح توحشينى، كلمنى طمنى، مال القمر ماله، ماما زمانها جاية، طير بينا يا قلبى، دارى العيون، بلدى أحببتك، دويتو شحات الغرام ليه يا قلبى ليه، كل دقة في قلبى، يا مصطفى، فين قلبى، تملي في قلبى، تسلم لقلبى.

المسرح الكبير يرفع لافتة كامل العدد فى حفل علي الحجار اليوم النجم علي الحجار المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية المشروع الفنى 100 سنة غنا نادية مصطفى مصطفى قمر الموسيقار محمد فوزي برنامج حفل الأمسية الثانية لمشروع 100 سنة غنا عدة شروط لحضور حفل علي الحجا

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