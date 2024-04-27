بكلمات مؤثرة ناهد السباعي تحيي ذكرى ميلاد والدتها ناهد فريد شوقي

حرصت الفنانة ناهد السباعي، على إحياء ذكرى ميلاد والدتها المنتجة القديرة الراحلة ناهد فريد شوقي، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرتها في تعليق على صورة لها برفقتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

افتقدك كثيرا

وعلقت ناهد السباعي على صورتها رفقة والدتها قائلة: «أسعد عيد ميلاد في الجنة يا ماما.. وحشتيني.. أفتقدك كثيرًا.. الحياة ليست نفسها بدونك.. يا على الوحدة، داعية لوالدتها بالرحمة والمغفرة قائلة: اللهم اغفر لأمي وأرحمها وعافها واعف عنها»، وبمجرد نشر الصورة سرعان ما انهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها داعين للمنتجة القديرة الراحلة ناهد فريد شوقى بالرحمة والمغفرة، ولابنتها الفنانة ناهد السباعي بالصبر والسلوان.

منشور ناهد السباعي

ناهد فريد شوقى

وكانت قد رحلت المنتجة ناهد فريد شوقى، يوم 7 ديسمبر الماضي 2023 عن عمر يناهز 73 عامًا بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجأة وشيعت جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

وتنتمي ناهد فريد شوقى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجًا ومخرجًا وممثلًا في نفس الوقت.

أعمال ناهد فريد شوقي

وقدمت ناهد فريد شوقى عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستيريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي، كما عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التليفزيونية، منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بطولة النجم الكبير الراحل نور الشريف، وهو العمل الذي ترك بصمة كبيرة في مجال التلفزيون حيث كان من أكثر الأعمال الناجحة.