الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناهد السباعى لـ"حبر سرى": "جمّدت بويضاتى بأمر من أمى"

ناهد السباعي
ناهد السباعي

قالت الفنانة  ناهد السباعي، إنها أجرت عملية جراحية لتجميد بويضاتها ولم تعلن عن ذلك، مُشيرًة إلى أنها صرحت خلال أحد البرامج التليفزيونية السابقة، بأنها لم تشعر بالخوف من هذه الخطوة.

تجميد البويضات 

وأكدت الفنانة ناهد السباعي، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن والدتها أصرت على تجميد بويضاتها، منوهة إلى أنها شعرت بعد وفاة والدتها بإحساس الأمومة.

شروط الزواج من ناهد السباعي  

وأشارت إلى أنها لا توافق على الزواج وفي المقابل اعتزال الفن وليس هناك طباع يتم تغييرها، معبرة: "الطباع ثابتة مش بتتغير، ولا بد أن نعرف بعضنا من البداية، ولا بميل للراجل البارد ولا الراجل كثير الغيرة".

اقرأ المزيد:

ناهد السباعي لـ"الدستور": العودة للتمثيل بعد وفاة والدتي شعور قاسٍ وأفتقد مشورتها

ناهد السباعى: القفز من النافذة أصعب مشاهدى فى «محارب».. وسعيدة بتصدره «الترند»

ناهد السباعي حبر سري تجميد البويضات برنامج حبر سري القاهرة والناس

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة "زينة مطاوع" مونتيرة مسلسل عتبات البهجة (خاص)

أحمد شوبير: عصام الحضرى أعظم حارس مرمى فى تاريخ مصر

ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251