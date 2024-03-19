ناهد السباعى لـ"حبر سرى": "جمّدت بويضاتى بأمر من أمى"

قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها أجرت عملية جراحية لتجميد بويضاتها ولم تعلن عن ذلك، مُشيرًة إلى أنها صرحت خلال أحد البرامج التليفزيونية السابقة، بأنها لم تشعر بالخوف من هذه الخطوة.

تجميد البويضات

وأكدت الفنانة ناهد السباعي، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن والدتها أصرت على تجميد بويضاتها، منوهة إلى أنها شعرت بعد وفاة والدتها بإحساس الأمومة.

شروط الزواج من ناهد السباعي

وأشارت إلى أنها لا توافق على الزواج وفي المقابل اعتزال الفن وليس هناك طباع يتم تغييرها، معبرة: "الطباع ثابتة مش بتتغير، ولا بد أن نعرف بعضنا من البداية، ولا بميل للراجل البارد ولا الراجل كثير الغيرة".

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