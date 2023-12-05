الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طارق الشناوي: ناهد فريد شوقي سيدة عظيمة راهنت على الإبداع في زمن السبهللة

ناهد فريد شوقي
ناهد فريد شوقي

حرص الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، على نعى المنتجة القديرة ناهد فريد شوقي، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ73 عاما.

وكتب "الشناوي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "ناهد فريد شوقي سيدة عظيمة راهنت على الإبداع في زمن السبهللة.. ابنة الملك فريد شوقي والأسطورة هدى سلطان وخالها العظيم الموسيقار محمد فوزي.. غادرتنا قبل قليل".

طارق الشناوي: ناهد فريد شوقى كادت أن تدفع ثمن جرأتها بالسجن

وأضاف الشناوي: "وقفت دائما على الحافة.. حافة الخطر أنفقت كل ما لديها على الفن.. وكادت أن تدفع ثمن جرأتها بالسجن.. لأنها صرفت أكثر مما تملك من أموال إلا أنها لم تعرف سوى المغامرة.. حكت لي الكثير عن المسكوت عنه في علاقة هدى سلطان بفريد شوقي.. وكيف امتدت لما بعد الطلاق لدي الكثير الذي أرويه.. ولكني لم أستأذنها في النشر يوما ما سأكتب عما يجوز أن أنشره بدون استئذان".

موعد ومكان جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي، إلى مثواه الأخير، ودفنها بمقابر العائلة، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان إقامة عزاء المنتجة ناهد فريد شوقى.

المنتجة ناهد فريد شوقى

الجدير بالذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقى، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان. قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التليفزيونية.

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