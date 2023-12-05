الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد ومكان تشييع جثمان المنتجة ناهد فريد شوقى

ناهد فريد شوقي
ناهد فريد شوقي

كشفت الإعلامية أميرة بهي الدين، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، عن موعد ومكان جنازة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

موعد ومكان جنازة ناهد فريد شوقي

وقالت "بهي الدين" إن جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي سيشيع  إلى مثواه الأخير، عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وفاة ناهد فريد شوقي عن عمر يناهز الـ73 عامًا

وكانت قد أعلنت خبر الوفاة الإعلامية أميرة بهي الدين، إذ كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ناهد فريد شوقي.. حبوبي.. إحنا لسه ماخلصناش الكلام.. ولا خلصنا الحكايات ولا لسه حققنا الأحلام.. كده برضه تمشي وتسيبيني".

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان العزاء، وسوف يوافيكم "الدستور" بالتفاصيل.

ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقى، منتجة سينمائية، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان.

قدمت ناهد فريد شوقي عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب، وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التليفزيونية.

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