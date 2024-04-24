الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الأوبرا تتوج مشروع "كول أوركسترا" على المسرح الكبير

جانب من الأوركسترا
جانب من الأوركسترا

ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى التواصل الإبداعي الدولي، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حدثا تتويجيا لمشروع كول أوركسترا (colORCHESTRA) بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الأرمني جيفورج سرجسيان وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء 30 أبريل على المسرح الكبير.

رحلة موسيقية لأوركسترا الأوبرا مع فنانين عالميين بالمسرح الكبير

يهدف المشروع إلى إزالة الحواجز الجغرافية والالتقاء في رحلة موسيقية ممتعة من خلال تقديم عروض لمجموعة من الآلآت تنتمي لفترات مختلفة ويؤديها عازفين متميزين تم اختيارهم بدقة من خلال اختبارات أداء حية صارمة من جميع انحاء العالم هم الأمريكية أنا ماريا (هارب)، الأمريكية الكورية كيت لي (بيانو) وعازفة الساكسفون اليابانية ميساتو هاناوا.

تقديم أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين 

يتضمن البرنامج عددا من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها المثابرة لـ"ويلش"، كونشرتو البيانو الثالث لـ"كاباليفسكي"، الحفلة الموسيقية لـ"فينافيسكي"، كونشرتو الفيولينه الثالث لـ"سان سانص"، افتتاحية رقصة النار ومتتابعة تانجو لـ"دي فالا".

دار الأوبرا المصرية مشروع كول اوركسترا أوركسترا أوبرا القاهرة رحلة موسيقية لأوركسترا الأوبرا مع فنانين عالميين بالمسرح الكبير تقديم أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين

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