الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الشيخ والفيلسوف" لـ الشوباشى فى ندوة ثقافية بمعهد الموسيقى العربية.. السبت

الشيخ والفيلسوف
الشيخ والفيلسوف

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ندوة تأتى فى اطار نشاطها الثقافى والفكرى لمناقشة كتاب "الشيخ والفيلسوف" للدكتور شريف الشوباشى بحضوره مع الاعلامى الدكتور خالد منتصر، الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 27 أبريل، بمعهد الموسيقى العربية.

الغيطي يدير ندوة "الشيخ والفيلسوف" لـ الشوباشى بمعهد الموسيقى العربية

ومن المقرر أن يدير الندوة الإعلامى محمد الغيطى، وذلك فى السابعة مساء، بحضور نخبة من رجال الدين والمثقفين.

كتاب الشيخ والفيلسوف 

يتناول كتاب "الشيخ والفيلسوف" فى إطار روائى الصراع بين الدين كحقيقة كونية ثابتة وبين الفلسفة كوسيلة عقلية ويلقى الضوء على العديد من القضايا الهامة منها الحرية والأخلاق والمعرفة.

يذكر أن الدكتور شريف الشوباشى كاتب وصحفى تنويرى بارز، له العديد من المؤلفات والدراسات الفكرية الصادرة باللغة العربية وترجم بعضها الى لغات أخرى منها الفرنسية والإيطالية.

.. وأفلام روائية قصيرة وتسجيلية فى نادي سينما أوبرا الاسكندرية

ومن جهة أخرى تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن فعاليات نادى سينما اوبرا الاسكندرية وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر اثنين من الافلام الروائية القصيرة، وذلك مساء السبت الموافق 27 ابريل، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

إذ يتم عرض فيلمين "وثالثهما - باب البحر " الى جانب الفيلم التسجيلي 
" البر المزيون " ويعقبهم ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر بمشاركة مخرجي الأفلام حمدي وهبة، اسراء اسامة، احمد عصام، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الثقافة لتقديم مختلف ألوان الإبداع الفنى على كافة المسارح الأوبرالية بمختلف المحافظات.

كتاب الشيخ والفيلسوف مناقشة كتاب الشيخ والفيلسوف للدكتور شريف الشوباشى معهد الموسيقى العربية دار الاوبرا أفلام روائية قصيرة وتسجيلية فى نادي سينما أوبرا الاسكندرية

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