الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

تفاصيل حفل الموسيقار عمر خيرت فى الأوبرا.. (صور)

حفل عمر خيرت
حفل عمر خيرت

أحيا الموسيقار العالمي عمر خيرت، مساء الأربعاء، حفلا موسيقيا ضخما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك فى إطار سلسلة الحفلات الشهرية التى يقيمها خيرت بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

عمر خيرت يشعل حماس الجماهير بمؤلفاته والجمهور يردد 100 سنة سينما

وحمل المسرح الكبير لافتة كامل العدد، وأشعل "خيرت" حماس الجماهير، بباقة من أروع أعماله الموسيقية ضمت باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهرًا فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، واختتم الحفل بـ "فى هويد الليل" "100 سنة سينما" التى ظل الجمهور يردد كلماتهم معه وكأنه كورال اوبرالى على نغمات خيرت.

حفل الموسيقار عمر خيرت 
حفل الموسيقار عمر خيرت 

.شرارة يتألق بوتريات تشايكوفسكي 

ومن جهة أخرى في إطار توجهات وزارة الثقافة لإلقاء الضوء على أشكال الإبداع الموسيقى، نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية فنية مميزة على مسرحها الصغير وحملت عنوان شهرزاد بالعربى وقادها عازف الفيولينة المايسترو محمد شرارة وشارك خلالها المطربان بسملة كمال وخالد حلمى.

ومع الأعمال العربية والعالمية استمتع الجمهور بمؤلفات شهيرة وبارزة نالت الإعجاب والاستحسان كان منها “مقتطفات من سيرينادة للوتريات لـ تشايكوفسكي، لونجا رياض السنباطى، ولونجا يورجو بكانوس، مقتطفات من شهرزاد لـ ريمسكي كورساكوف،قلبي دليلي لـ ليلي مراد، أنت عمري - ألف ليلة وليلة لـ أم كلثوم ، المنصورة لـ عطية شرارة، النهر الخالد -الفن -ليه ياعين لـ محمد عبد الوهاب، موج البحر لـ مياس اليماني، نسم علينا الهوا لـ فيروز”.

محمد شرارة 

يذكر أن محمد شرارة ينتمي لأسرة موسيقية، فهو حفيد الموسيقار الراحل عطية شرارة ووالده عازف التشيللو أشرف شرارة، ووالدته عازفة البيانو إيمان سامي، وكلاهما أستاذ في معهد الكونسرفتوار، بدأ مشواره الفنى عازفا لآلة الفيولينة ثم اتجه للقيادة منذ ثلاث سنوات عقب فترة تأهيل عبر ورش فنية للقيادة الموسيقية في روسيا، سويسرا ومصر.

محمد شرارة 
محمد شرارة 
محمد شرارة 
محمد شرارة 
محمد شرارة 
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