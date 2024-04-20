السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

المسرح الكبير يرفع لافتة "كامل العدد" فى حفل عمر خيرت بالأوبرا.. الثلاثاء

الموسيقار العالمي
الموسيقار العالمي عمر خيرت

يلتقى الموسيقار العالمي عمر خيرت، بجمهوره، مساء الثلاثاء المقبل، من خلال حفل موسيقي ضخم، يحييه برفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

كامل العدد

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويقام الحفل تحت شعار "كامل العدد"، خاصة أن تذاكره نفدت بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني "تذكرتي"، التابع لدار الأوبرا بجانب شباك التذاكر، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1710 جنيهات، والثانية بمبلغ 1610 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة فبمبلغ 1010 جنيهات.

ويقام الحفل ضمن سلسلة حفلات عمر خيرت الشهرية، التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية، وتعتبر حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر حفلاته على المسارح الخاصة، ما يؤدي إلى تزاحم الجمهور وتوافد الجماهير لحضور الحفل في دار الأوبرا.

برنامج حفل عمر خيرت بالأوبرا

ويعزف عمر خيرت، خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، وغيرها، ومن المتوقع أن يختتم الحفل بالمعزوفتين الشهيرتين "فيها حاجة حلوة"، و"100 سنة سينما".

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل عمر خيرت بالأوبرا وهي:

- دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.
-تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

-عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت، كرافتة.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

-ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

-ممنوع التصوير.

-لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

-يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيًا إلا بعد الاستراحة.

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