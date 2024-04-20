السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"حواديت صلاح جاهين" في "بهجة الروح" بأوبرا دمنهور.. الإثنين

صلاح جاهين
صلاح جاهين

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافي والفكري، أمسية بعنوان "حواديت صلاح جاهين" وذلك في السابعة مساء بعد غد الإثنين الموافق 22 إبريل على مسرح أوبرا دمنهور.

وتأتي الأمسية، ضمن سلسلة ندوات "بهجة الروح" إعداد وتقديم محمد بهجت، ويتخللها فقرة فنية لكورال مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسني، وذلك استمرارًا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى تنمية وتطوير الوجدان الجمعي. 

الأوبرا تحتفي بعمالقة الكلمة

وقدمت دار الأوبرا المصرية خلال شهر إبريل، سلسلة حفلات إحياءً لذكرى صلاح جاهين، كان آخرها مساء أمس الأول الخميس، أحيتها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

وحمل الحفل اسم اثنين من عمالقة الكلمة هما عبدالرحمن الأبنودي، وصلاح جاهين، وتضمن برنامج الحفل مجموعة من أهم الإبداعات الشعرية التي تعاونا خلالها مع كبار الملحنين وشكَّلت جانبًا من الوجدان الفني للمجتمع المصري والعربي منها: "ليلة امبارح، الهوا هوايا، أحضان الحبايب، التوبة، عدوية، يا ليلة ما جاني الغالي، بان عليا حبه، عيون القلب، أنا هنا يا ابن الحلال، سيبولي قلبي وارحلوا، أسمراني اللون، الدنيا ربيع، ابنك يقولك يا بطل".

أداء كلا من المطربين أيمن مصطفى، ياسر سعيد، السيد وهب الله، ندى غالب، دعاء رجب، هويدا صلاح، شمس إبراهيم، آلاء أيوب.

صلاح جاهين

ويُعد صلاح جاهين، من علامات الإبداع المصري، شاعر ورسام كاريكاتير وسيناريست ولد عام 1930، التحق بكلية الفنون الجميلة ثم تركها ليلتحق بكلية الحقوق.

بدأت شهرته كرسام كاريكاتير فى مجلة "روز اليوسف"، ثم مجلة "صباح الخير"، ثم جريدة "الأهرام"، وكانت قمة أعماله "الرباعيات" التي تجاوز مبيعات إحدى طبعاتها 125 ألف نسخة، وبلغت قصائده ما يزيد عن 161.

كما قدَّم العديد من الأعمال المسرحية منها أوبريت الليلة الكبيرة إلى جانب عدد من أهم الأعمال السينمائية، وتوفي في 21 إبريل 1986 تاركًا مئات الأغنيات والأشعار ورسوم الكاريكاتير.

أوبرا دمنهور سلسلة ندوات بهجة الروح حواديت صلاح جاهين الأوبرا تحتفى بعمالقة الكلمة صلاح جاهين حواديت صلاح جاهين فى بهجة الروح بأوبرا دمنهور

مواد متعلقة

عبدالباسط حمودة يحتفل بنجاح "المعلم" مع جمهوره بالساقية.. السبت

هنا الزاهد تستعد لتصوير فيلم "رى ستارت" أمام تامر حسنى

أوركسترا النور والأمل فى حفل فني بأوبرا دمنهور.. الجمعة

عازفو البهجة| صناع موسيقى وتترات دراما رمضان: شعرنا بمسئولية كبيرة لتعاوننا مع شركة بحجم «المتحدة»

كارمن سليمان: استمتعت بتقديم الموشح الأندلسى فى "جودر" (خاص)

مؤلفات عطية شرارة بمناسبة الربيع على المسرح الصغير بالأوبرا.. الجمعة

ياسر جلال يستأنف تصوير الجزء الثانى من "جودر" الأسبوع المقبل (خاص)

عمرو إسماعيل: "المتحدة" أتاحت جيشًا موسيقيًا لـ"السرب" من مصر وأوروبا يُضفى لمسة عالمية على العمل (خاص)

الأكثر قراءة

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة