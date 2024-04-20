"حواديت صلاح جاهين" في "بهجة الروح" بأوبرا دمنهور.. الإثنين

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافي والفكري، أمسية بعنوان "حواديت صلاح جاهين" وذلك في السابعة مساء بعد غد الإثنين الموافق 22 إبريل على مسرح أوبرا دمنهور.

وتأتي الأمسية، ضمن سلسلة ندوات "بهجة الروح" إعداد وتقديم محمد بهجت، ويتخللها فقرة فنية لكورال مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسني، وذلك استمرارًا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى تنمية وتطوير الوجدان الجمعي.

الأوبرا تحتفي بعمالقة الكلمة

وقدمت دار الأوبرا المصرية خلال شهر إبريل، سلسلة حفلات إحياءً لذكرى صلاح جاهين، كان آخرها مساء أمس الأول الخميس، أحيتها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

وحمل الحفل اسم اثنين من عمالقة الكلمة هما عبدالرحمن الأبنودي، وصلاح جاهين، وتضمن برنامج الحفل مجموعة من أهم الإبداعات الشعرية التي تعاونا خلالها مع كبار الملحنين وشكَّلت جانبًا من الوجدان الفني للمجتمع المصري والعربي منها: "ليلة امبارح، الهوا هوايا، أحضان الحبايب، التوبة، عدوية، يا ليلة ما جاني الغالي، بان عليا حبه، عيون القلب، أنا هنا يا ابن الحلال، سيبولي قلبي وارحلوا، أسمراني اللون، الدنيا ربيع، ابنك يقولك يا بطل".

أداء كلا من المطربين أيمن مصطفى، ياسر سعيد، السيد وهب الله، ندى غالب، دعاء رجب، هويدا صلاح، شمس إبراهيم، آلاء أيوب.

صلاح جاهين

ويُعد صلاح جاهين، من علامات الإبداع المصري، شاعر ورسام كاريكاتير وسيناريست ولد عام 1930، التحق بكلية الفنون الجميلة ثم تركها ليلتحق بكلية الحقوق.

بدأت شهرته كرسام كاريكاتير فى مجلة "روز اليوسف"، ثم مجلة "صباح الخير"، ثم جريدة "الأهرام"، وكانت قمة أعماله "الرباعيات" التي تجاوز مبيعات إحدى طبعاتها 125 ألف نسخة، وبلغت قصائده ما يزيد عن 161.

كما قدَّم العديد من الأعمال المسرحية منها أوبريت الليلة الكبيرة إلى جانب عدد من أهم الأعمال السينمائية، وتوفي في 21 إبريل 1986 تاركًا مئات الأغنيات والأشعار ورسوم الكاريكاتير.