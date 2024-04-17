كارمن سليمان: استمتعت بتقديم الموشح الأندلسى فى "جودر" (خاص)

بصوتها الملائكي وبراعتها فى الغناء بالفصحى، تألقت النجمة كارمن سليمان، ونجحت في خطف الأنظار خلال موسم الدراما الرمضاني السابق، من خلال تقديم الموشح الأندلسي "الحسنُ على يده"، ضمن أحداث مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، بطولة النجم ياسر جلال.

كارمن سليمان تشدو وتتألق بالموشح الأندلسي في "جودر"

ويُعد مسلسل "جودر" أحد أهم الأعمال الضخمة التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ بالتعاون مع شركتي أروما وميديا هب، وتصدَّرت "كارمن" ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وظهرت بزي أسطوري يتلاءم مع أحداث جودر، وتغنت كارمن بطريقة أبهرت الجميع إذ قدَّمت الموشح مع الاستعراض بكل ثقة وبراعة في نفس الوقت.

كارمن سليمان لـ"الدستور": استمتعت بتقديم الموشح الأندلسي في "جودر"

"الدستور" تواصلت مع النجمة كارمن سليمان، التي أعربت عن سعادتها البالغة بمشاركتها في أحداث مسلسل "جودر"، مؤكدة أنها استمتعت بشكل كبير لتقديم الموشح الأندلسي الذي عُرض في الحلقة الثالثة، خلال الاحتفال بزفاف جودر بن عمر المصري وشهرزاد.

وبسؤالها عن كواليس التحضير قالت "كارمن": "انجذبت كثيرًا لكلمات الموشح والألحان والتعاون مع الموسيقار الكبير شادي مؤنس والشاعر الكبير طارق الجنايني، إضافة إلى أنني أعشق حكايات ألف ليلة وليلة، وشعرت بحجم المسئولية بالمشاركة فى عمل بحجم جودر وقمت بالتدريب والتحضير للموشح وكنت حريصة للغاية على تقديمه باللغة العربية الفصحى بشكل صحيح".

كارمن: فخورة بالتعاون مع فريق عمل جودر وكل الأمور سارت بدرجة عالية من الاحترافية والإتقان

وأضافت قمنا بتسجيل الموشح واستمتعت كثيرا بكلماته التي تقول "يمشي والحسنُ على يدهِ.. يلقيه عليّ وأبعدهُ.. إن بان الشوقُ على عيني.. أنفيهِ وعيني تقصدهُ.. كم أوقدَ في قلبي ألمًا.. وفتحتُ الباب فأوصدهُ.. زارته الدنيا وما زارت.. آهاتي الحيرة ما سمعه.. وكأن الأحزانَ اختارت.. قلبي ترميه وتجمعه.. إن كان الموتُ على عينيه.. أموتُ وخلوني معه.. كم خُضت بعينيهِ بحارًا.. فغرقت ولم أترك يده"، والحمدلله كان التحضير والتنفيذ على درجة عالية من الاحترافية والإتقان، وهو ما ظهر في أحداث المسلسل، وفوجئت وانبهرت بردود الأفعال والتعلقيات التي جاءت على قدر من إشادة الواسعة.

أما عن كواليس التحضير الاستعراضي واختيار الملابس، فأشادت "كارمن" بالتعاون مع المخرج إسلام خيري، كونه هادئًا ويهتم ويركز فى كل تفصيلة لخروج العمل بأفضل صورة، وكذلك والاستايلست الأستاذة منى التونسي، ومصمم الاستعراضات اللبناني هادي عواضة.

صناع وأبطال مسلسل جودر

شارك في مسلسل "جودر" نخبة كبيرة من الفنانين أمام الفنان ياسر جلال، من بينهم: نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، طارق النهري، والعمل من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.