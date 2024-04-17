عازفو البهجة| صناع موسيقى وتترات دراما رمضان: شعرنا بمسئولية كبيرة لتعاوننا مع شركة بحجم «المتحدة»

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجبة درامية دسمة، للمشاهدين خلال الموسم الرمضانى الماضى، تنوعت بين الدراما الاجتماعية والتاريخية والكوميدية والتشويقية، وحققت نجاحًا كبيرًا على جميع المستويات.

وتميزت الأعمال التى قدمتها «المتحدة» بالتترات والموسيقى التصويرية الرائعة، التى أسهمت فى جذب الجمهور منذ اللحظة الأولى لمتابعة المسلسلات، والتى قدمتها نخبة كبيرة من رواد الموسيقى التصويرية وصناع الأغنية ونجوم الغناء من مصر.

فى السطور التالية، ترصد «الدستور» أبرز تترات أعمال «المتحدة»، التى حققت جماهيرية عالية خلال الموسم الرمضانى.

«أصحاب الأرض».. يذكّر بالحق الفلسطينى

حققت النجمة السورية أصالة نجاحًا كبيرًا فى تقديم «تتر» مسلسل مليحة، بطولة النجمة ميرفت أمين والنجم محمد دياب، وقدمت تحفة غنائية من التراث الفلسطينى، تحت عنوان «أصحاب الأرض» والمصحوبة بالترويدة المأخوذة من الفلكلور الفلسطينى.

وقدمت أصالة العمل بالتعاون مع فرقة «أكابيلا» المصرية، ليصنعوا معًا عملًا له حالته الخاصة، وضم التتر مجموعة من الأبيات الشعرية، تقول: «ثبت جذورك فى التراب فأنت باقٍ ها هنا.. الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا.. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالدٌ.. فاصمد ورابط واحتسب إنا وراءك كلنا.. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين.. يا صاحب الأرض اعتصم فالأرض عرض المتقين»، وانتشرت تلك الكلمات بشكل واسع بين رواد مواقع «السوشيال ميديا» المختلفة.

مدحت صالح: كلمات «أهلًا يا عصابة» عكست حالة العمل الدرامى

بصوته المبهج الذى يعبر عن حالة خاصة من الدفء العائلى، تألق النجم مدحت صالح فى غناء تتر مسلسل «إمبراطورية ميم» بطولة النجم خالد النبوى، الذى يحمل اسم «أهلًا يا عصابة» من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع نادر حمدى.

وأعرب مدحت صالح عن سعادته البالغة بتعاونه مع المخرج محمد سلامة، والفنان خالد النبوى، والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، للعام الثانى على التوالى بعد نجاحهم معًا العام الماضى فى مسلسل «راجعين يا هوى».

وأضاف، لـ«الدستور»، أنه رحب كثيرًا بالفكرة، ووافق على الفور، عقب تواصل فريق العمل معه، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على تقديم الأغنية التى تعيش مع الجمهور ويرددها، ويكون لها مدلول ورؤية مختلفان، وهو ما حدث فى أغنية «أهلًا يا عصابة» التى تعبر عن حالة المسلسل بأكمله وتحمل الأب مسئولية أبنائه وتورطه فى مشكلاتهم وحبه الشديد لهم.

وتابع: «أعجبت كثيرًا بالكلمات التى ألفها الشاعر (عليم) وجاءت معبرة عن مضمون المسلسل وتقول (عيلة شيلة.. زحمة ليلة.. هيلا بيلا.. قومة ميلة... يلا طول ما إيدينا فى إيد بعض الدنيا أمان.. أكلة حلوة.. قاعدة غنوة.. لمة سندة.. عزوة جامدة.. يا رب تديم لمتنا وبيتنا علينا كمان.. أهلًا يا عصابة بحبكوا موت.. مشاكلكوا عسل ع الروح مبسوط.. أنا أنا عديت بقلوبكوا لبر أمان)».

وأعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح تتر المسلسل، الذى حقق رواجًا واسعًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسى من غناء التترات بالنسبة له هو أن يظل العمل محفورًا فى ذاكرة وأذهان الجمهور.

أما عن كواليس التعاون مع شركة أروما والتحضيرات الخاصة، فقال: «شرفت كثيرًا بتكرار التعاون مع المنتج تامر مرتضى، بعد تقديم حنيت للبيت من خلال مسلسل راجعين يا هوى، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، لذا أشعر بأريحية فى التعاون مع الجهة المنتجة، وأيضًا الشركة الأم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى أود أن أشيد بجهودها على مستوى الصناعة أو الحفاظ على الموروث الثقافى والفنى والموسيقى واهتمامها على مدار الفترة الماضية بتقديم أعمال درامية وفعاليات ثقافية وغنائية مختلفة؛ من أجل الحفاظ على الموروث الفنى والارتقاء بمستوى الذوق العام».

واختتم: «الحمد لله أفخر دائمًا بالتعاون والمشاركة فى أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سواء من خلال الأعمال الدرامية على مدار العام، أو تقديم حفلات مشروع الأساتذة الخاص بى ودعمها الدائم والمستمر للفعاليات الفنية والثقافية، التى أصبحت محط أنظار الجميع».

أمين بوحافة: مزجنا بين الإنشاد الصوفى والأوركسترا السيمفونى فى «الحشاشين»

أبدع الموسيقار التونسى أمين بوحافة فى تقديم موسيقى خاصة جدًا، فى الملحمة الدرامية «الحشاشين»، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وقدم توليفة موسيقية تتماشى مع طبيعة الأحداث.

وقال «بوحافة»، لـ«الدستور»، إنه سجل الموسيقى التصويرية للعمل فى براغ وتركيا وألمانيا وفرنسا، وعمل على تقديم عمل ملحمى فارق فى تاريخ الدراما، حيث يناقش واحدة من أهم القضايا التاريخية والسياسية والدينية، والتى تهدف فى المقام الأول لبناء جيل واع.

كما استطاع «بوحافة» أن يقدم مزجًا بين الآلات المستخدمة مع التيمات الموسيقية، وضم العمل أكثر من لون، وتم مزجها بطريقة عالمية، تتنوع بين الإنشاد الصوفى والأوركسترا السيمفونى مع الآلات الشرقية، مؤكدًا أنه حرص على تقديم موسيقى ملحمية متشبعة بالصدى التاريخى، وهذا المزج يعد من أبرز الصعوبات فى عالم الموسيقى. وأشاد بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تقديم وتسهيل كل الإمكانات والمتطلبات، وتيسير الأمور؛ لخروج العمل بصورة مبهرة، وكذلك الاستعانة بالموهوبين والمميزين فى مجالاتهم من كل الأرجاء، وهذا يعكس روح الوحدة العربية.

وائل الفشنى: أغنية «حسن الصباح» ستعيش طويلًا ووجدت نفسى فى «بيت الرفاعى»

أعرب الفنان وائل الفشنى عن سعادته البالغة بالمشاركة فى الموسم الدرامى الرمضانى بغناء تترين مرة واحدة، هما تتر الملحمة الدرامية الضخمة «الحشاشين» من بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وتتر مسلسل «بيت الرفاعى»، من بطولة النجم أمير كرارة.

وقال: «كنت أتمنى دائمًا أن أشارك بتتر واحد فى الموسم الرمضانى، وربنا أكرمنى بغناء تترين دفعة واحدة». وأضاف: «وافقت على تقديم تتر (الحشاشين) دون تردد، وفور أن تواصل معى الموسيقار أمين بوحافة، وأرسل لى تصورًا له، لأنى وجدت التتر قريبًا منى، فبدأنا على الفور التجهيزات والتحضيرات مع الأوركسترا الموسيقية».

وأكد «الفشنى» سعادته الكبيرة بردود أفعال الجمهور عقب عرض تتر مسلسل «الحشاشين» فى أولى حلقاته، متوقعًا أن يعيش هذا التتر مع الجمهور، على غرار عدد من التترات التاريخية الناجحة التى حُفرت فى أذهان الجميع، خاصة أن المسلسل يعد امتدادًا للأعمال التاريخية العظيمة، كما أنه ملحمة درامية أبدع فيها الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، بأسلوبه الجذاب والمشوق، ولغته السلسة، التى تجمع بين الرقى والبساطة، لمخاطبة الوعى، وتعريف الجماهير بأخطر جماعة سرية فى التاريخ الإسلامى.

وأكد أنه يجب التوجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «سينرجى» للإنتاج، التى تحرص دائمًا على إنتاج أعمال درامية تصب فى زيادة الوعى، ومواجهة الأفكار المتطرفة».

وعن تتر مسلسل «بيت الرفاعى»، قال «الفشنى»: «شعرت بسعادة بالغة بنجاح هذا التتر، الذى وجدت نفسى فيه، كما أنى شعرت بأنى كنت جزءًا من نجاح العمل، الذى يقوم ببطولته صديقى المقرب جدًا إلى قلبى أمير كرارة، خاصة بعدما لاقى التتر نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعى منذ أول أيام عرضه».

عمرو إسماعيل: لا بد من معايشة الحبكة الدرامية

أعرب الموسيقار الكبير عمرو إسماعيل عن سعادته البالغة بتوليه تأليف الموسيقى التصويرية لـ٣ أعمال، خلال الموسم الرمضانى، دفعة واحدة، هى «حق عرب» للنجم أحمد العوضى، و«الكبير أوى» للنجم أحمد مكى، و«بيت الرفاعى» للنجم أمير كرارة.

وكشف عن أنه شعر بالمتعة والمسئولية الكبيرة فى نفس الوقت، خاصة فى ظل التعاون مع شركة بحجم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة أنها تمتلك أدوات إنتاج عالمية وقال: «هناك موسيقى تحجز للعمل مكانًا خاصًا، داخل عقول المشاهدين، وتصبح علامة بارزة له، وبمجرد سماع الموسيقى، فورًا يتذكر المشاهد العمل المصاحب لها، حيث تعد من العناصر الأساسية فى صناعة أى عمل، مشيرًا إلى أن عملية التأليف الموسيقى لا تنفصل أبدًا عن العمل، ولا يمكن إنجازها من دون أن ينغمس المؤلف بكل التفاصيل والحبكة الدرامية.

خالد حماد: أسعد لحظاتى حين يطلب الجمهور موسيقى المسلسلات

أعرب الموسيقار خالد حماد عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى تلقاها من الجمهور حول الموسيقى التصويرية لمسلسلى «مليحة» و«إمبراطورية ميم»، مؤكدًا أنه لم يتردد لحظة فى الموافقة على صنع الموسيقى التصويرية لعملين دفعة واحدة فى موسم درامى ضخم وزاخر بالمسلسلات والأعمال المتنوعة بحجم الموسم الرمضانى، الذى ينتظره الجميع من العام للعام.

وقال: «رغم أنها مسئولية كبيرة، إلا أننى كنت مستمتعًا للغاية، فالموسيقى التصويرية أحد أهم العوامل التى تؤثر وتسهم فى نجاح أى عمل، فالمشاهد يميز المسلسل عادة من موسيقاه، التى تؤثر وتتأثر بروح العمل، وتعيش معه عند الجمهور».

وأضاف: «لا أستطيع أبدًا أن أصف شعورى حين أقيم حفلًا على أحد المسارح وأبدأ العزف، فيطلب منى الجمهور تقديم موسيقى عمل بعينه، فهذا بالنسبة لى يمثل أعلى درجات النجاح والتميز».

وعن الصعوبات التى واجهته أثناء تنفيذ تتر المسلسلين، قال «حماد»: «الحمد لله لم يكن هناك أى صعوبات، لكن إتمام الموسيقى التصويرية للعملين لم يكن أمرًا سهلًا، بل احتاج لجهد كبير، ويجب هنا أن أتوجه بالشكر الكبير للمسئولين فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على توفيرهم المناخ المناسب وكل المتطلبات اللازمة لإنجاح العملين».

وعن موسيقى مسلسل «مليحة»، قال الموسيقار خالد حماد: «فضلت استخدام آلات قوية نحاسية تعزف بعنف، كى تتناسب مع أحداث الأكشن والصراع والتوتر»، معربًا عن فخره بالتعاون مع المخرج عمرو عرفة، الذى يدين له بالفضل الكبير، خاصة أنه قدم معه أول أعماله فى الموسيقى التصويرية، فى فيلم من إنتاجه، وهو «ضحك ولعب وجد وحب».

شادى مؤنس: أوركسترا روسى عزف موسيقى «جودر»

قال الموسيقار شادى مؤنس، إن «المتحدة» وفرت كل الإمكانات الخاصة لصناع الموسيقى التصويرية ونجوم الغناء لتقديم الأعمال بصورة عالمية، وإنه استعان بالأوركسترا الروسى العالمى «Bow tie orchestra»، لعزف الموسيقى التصويرية لمسلسل «جودر». وأضاف: «تسعى الشركة المتحدة دائمًا لإنتاج أعمال درامية بجودة عالية تعيش مع الجمهور وتليق بتاريخ الدراما المصرية، وهنا يتوجب علىّ تقديم الشكر للجهة المنتجة، ورفع القبعة لكل المسئولين، فلم يبخل أحد بشىء من أجل نجاح العمل، والمتابعة اللحظية بهدف تذليل أى عقبات».