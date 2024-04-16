الأوبرا تحيي ذكرى الأبنودي وجاهين في الإسكندرية.. الخميس

تتوالى فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء بأيقونات الإبداع المصري حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام تحيي خلالها ذكرى اثنين من عمالقة الكلمة هما عبد الرحمن الأبنودي وصلاح جاهين وذلك في الثامنة مساء الخميس 18 أبريل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

أوبرا الإسكندرية تغني من أعمال الأبنودي وجاهين فى ذكراهما

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم إبداعاتها الشعرية التى تعاونا خلالها مع كبار الملحنين وشكلت جانبا من الوجدان الفنى للمجتمع المصرى والعربى منها ليلة امبارح، الهوا هوايا، أحضان الحبايب، التوبة، عدوية، يا ليلة ما جاني الغالي، بان عليا حبه، عيون القلب، أنا هنا يا ابن الحلال، سيبولي قلبي وارحلوا، أسمراني اللون، الدنيا ربيع، ابنك يقولك يا بطل.. أداء أيمن مصطفى، ياسر سعيد، السيد وهب الله، ندي غالب، دعاء رجب ، هويدا صلاح، شمس إبراهيم، آلاء أيوب.

يذكر أن عبدالرحمن الأبنودي أحد رموز شعر العامية، لقب بـ«الخال»، ولد في 11 أبريل 1938 وشهدت على يديه القصيدة العامية مرحلة انتقالية مهمة في تاريخها تغنى بكلماته التي تنوعت ما بين العاطفي والوطني والشعبي كبار المطربين، كما كتب أغاني العديد من الأعمال الدرامية، من أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ومن أشهر كتبه (أيامي الحلوة) ومن دواوينه الشعرية الأرض والعيال، الزحمة، عماليات، جوابات حراجى القط وغيرها حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليصبح أول شاعر عامية مصري يفوز بها اضافة الى جائزة محمود درويش للإبداع العربي للعام 2014 وتوفى في 21 أبريل 2015 بعد صراع مع المرض.

أما صلاح جاهين من علامات الإبداع المصري، شاعر ورسام كاريكاتير وسيناريست ولد عام 1930، التحق بكلية الفنون الجميلة ثم تركها ليلتحق بكلية الحقوق بدأت شهرته كرسام كاريكاتير فى مجلة روز اليوسف، صباح الخير ثم جريدة الأهرام قمة أعماله كانت الرباعيات التي تجاوز مبيعات إحدى طبعتها 125 ألف نسخة، كتب اشعارا تحولت إلي أغاني ثورية يرددها الشعب وبلغت قصائده ما يزيد عن 161، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية منها أوبريت الليلة الكبيرة إلى جانب عدد من أهم الأعمال السينمائية ، توفى في 21 أبريل 1986 تاركا مئات الأغنيات والأشعار ورسوم الكاريكاتير.