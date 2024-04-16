لأول مرة.. عمرو سليم يلتقي جمهوره بأوبرا الإسكندرية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا للموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم في الثامنة مساء السبت المقبل الموافق 20 ابريل على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية "، و ذلك ضمن الفعاليات الإبداعية المميزة التي تنظمها الثقافة المصرية.

جدير بالذكر أن عازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ طفولته بالموسيقى، وعند اكتشاف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين وبدأ العزف على آلة الأكورديون ثم اختار آلة البيانو، التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية وبجامعة القاهرة.

وشارك فى المسابقات المتخصصة على مدار سنوات الجامعة وحصل على جوائز عديدة وبعد تخرجه أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به وعمل على إعادة توزيع الأعمال الغنائية النادرة، تم تكريمه في عدة مهرجانات منها الموسيقي العربية عام 2019 ومهرجان القلعة عام 2021.

ومن جانبه أبدي عمرو سليم، سعادته بلقائه الأول بجمهور مدينة الثغر مؤكدا أنه أعد برنامجا ثريا ومفاجآت فنية متعددة، إالي جانب مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية التي أعاد صياغتها لتناسب آلة البيانو، منها سهر الليالى، العوازل، طاير يا هوا وغيرها.

الشروط الخاصة بحضور الحفل

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل الموسيقار عمرو سليم وهي:

ـ دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

ـ تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

ـ عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

ـ لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

ـ يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول.