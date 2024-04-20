السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عبدالباسط حمودة يحتفل بنجاح "المعلم" مع جمهوره بالساقية.. السبت

عبدالباسط حمودة
عبدالباسط حمودة

يستعد حكمدار الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة، لإحياء حفل غنائي ضخم، داخل قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى بالزمالك، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 27 أبريل الجاري.

تفاصيل الحفل

ومن المقرر أن يقام الحفل في الثامنة مساء على خشبة مسرح قاعة النهر، ويجهز حمودة لبرنامج فني مميز يقدمه لجمهوره خلال الحفل يضم باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي يعشقها الجمهور منها: "اديني قلبك، سطلانة، قرايب مين، ضيعنا، اسمحولي، أنا مش عارفني، وسلفني ضحتك"، وغيرها من الأغنيات.

عبدالباسط حمودة يحتفل مع جمهوره بنجاح "المعلم"

كما يحتفل عبدالباسط حمودة، مع جمهوره بنجاح أحدث أغنياته تتر مسلسل "المعلم" الذى عرض مؤخرا فى السباق الدرامي الرمضانى، وقام ببطولته النجم مصطفى شعبان، وحقق نجاحا كبيرا، والأغنية تحمل اسم المسلسل المعلم، وتقول كلماتها: «أنا معلم وعلى كتفي الزمان علم.. أنا غيبت غيبتي وراجع بهيبتي».

أغنية المعلم، من كلمات فضل الراوي وألحان خالد سلطان وتوزيع طه الحكيم، وحققت رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وشارك فى بطولة مسلسل المعلم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام مصطفى شعبان، منهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

ومن قبلها حقق عبدالباسط نجاحا كبيرا، من خلال أغنية "أنا وابني" الأغنية الدعائية لفيلم "الإسكندرانى" بطولة النجم أحمد العوضي، الذي عرض مؤخرا في السينمات، وأغنية "أنا وابني" من كلمات جمال بخيت، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طه الحكيم.

سعر التذكرة 

وقد طرحت إدارة ساقية الصاوي، تذاكر حفل عبدالباسط حمودة، وجاءت بفئة واحدة قيمتها 250 جنيهًا.

ووضعت إدارة الساقية عدة شروط لحضور حفل عبدالباسط حمودة وهى: 

-دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

-ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

-الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

-غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

-غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر وقت الحفل.

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