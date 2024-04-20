أوركسترا النور والأمل فى حفل فني بأوبرا دمنهور.. الجمعة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا فنيا لأوركسترا النور والأمل، بقيادة المايسترو تامر فهمي، وذلك في تمام الثامنة من مساء الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري علي مسرح دار أوبرا دمنهور.

برنامج حفل أوركسترا النور والأمل بأوبرا دمنهور

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من الأعمال الكلاسيكية الغربية، بالإضافة إلى الموسيقي الشرقية المتطورة، وذلك باستخدام مجموعة من الآلات الموسيقية الوترية والنحاسية والخشبية والنفخ الإيقاع.

من جانبه أكد المايسترو تامر فهمى، أن للموسيقى دور هام حيث تقوم بإنارة حياة الإنسان، ومن هذا المنطلق لعبت الموسيقى دورا هاما في حياة الفتيات للكفيفات التي يصفنا بالأصابع الذهبية وهم سفيرات مصر بالخارج والهرم الرابع بمصر، ومن النقرر أن تقوم الفرقة الفترة المقبلة بإحياء العديد من الحفلات داخل مصر.

أوركسترا النور والأمل

ويعد أوركسترا النور والأمل، أول فرقة موسيقية تتضمن عددًا من الكفيفات متحدى الإعاقة بالفن بين عزف الموسيقى والغناء، وقدمت العديد من الحفلات حول العالم من قبل، حيث زار الفريق 27 دولة، من بينها 15 دولة عربية، إضافة إلى 5 دول أوروبية و5 آسيوية، فقد عزف في أهم المحافل الدولية، وسبق لهن العزف في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2008، بمناسبة الذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تأسس أوركسترا " النور والأمل" في عام 1981، وساهم فى تكوينها عدد من أشهر قائدي الفرق منهم أندريه رايدر، وأحمد أبو العيد الذى تولى مهمة الإشراف على تدريب وقيادة الأوركسترا لمدة عشرين عامًا، ونجح أوركسترا النور والأمل في تنمية التقنيات والأساليب الخاصة لتتمكن الفتيات المكفوفات من الأداء دون قراءة المدونات الموسيقية.