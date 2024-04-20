السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

محمود عبدالمغنى لـ"الدستور": "السرب" ملحمة وطنية وعلامة فى تاريخ السينما المصرية

محمود عبدالمغني
محمود عبدالمغني

أعرب الفنان محمود عبدالمغني عن فخره وسعادته البالغة للمشاركة في بطولة فيلم "السرب"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية في مصر والعالم العربي اعتبارًا من 1 مايو المقبل، والذي يُعد من أضخم الأعمال في تاريخ السينما المصرية، مشيدًا بإنتاج عمل سينمائي يوثق ملحمة الثأر التي شنتها القوات المسلحة على عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى المختبئة بمحافظة درنة في ليبيا عام 2015، ردًا على ذبح 21 مواطنًا مصريًا على يد الإرهابيين.

فيلم السرب ملحمة وطنية 

وأكد عبدالمغني، لـ"الدستور"، أن الفيلم يُعد ملحمة وطنية ومرجعًا مرئيًا لأحداث حقيقية، وسيظل محفورًا في تاريخ السينما ليتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر.

وأضاف: "لم أتردد ثانية للمشاركة في فيلم السرب، فقد شعرت بحجم المسئولية والفخر فور عرض العمل عليّ، خاصة أنني أعتز بالمشاركة في الأعمال الوطنية التي توثِّق بطولات رجال الجيش والشرطة الشرفاء، والمشاركة فيها- ولو بمشهد واحد- فخر وشرف ووسام اعتزاز على صدري".

وأشاد عبدالمغني بالتعاون مع صنَّاع وأبطال الفيلم بأكمله، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، الذي بذل مجهودًا جبارًا خلال فترة التحضيرات والتصوير لأحداث الفيلم، مشيرًا إلى أهمية تقديم مثل نوعية هذه الأعمال.

وصرح: "الأعمال الوطنية تُحمِّلنا مسئولية رفع الوعي لدى الشعب المصري والتحذير من مخاطر الفكر الإرهابى العقيم، كما أن إنتاج أعمال درامية وطنية بوجه عام يسهم في بث الروح الوطنية".

أحداث وأبطال "السرب"

ويتناول  فيلم "السرب" أحداثًا حقيقية حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم "داعش" الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا، كما يعرض العمل واقعة الاعتداء على المصريين العاملين في ليبيا وذبحهم على أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث يشارك في العمل عدد كبير من الفنانين.

الفيلم بطولة كل من: أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد حاتم، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، وانضم إليهم شريف منير، ومحمود عبدالمغني لقائمة ضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

محمود عبد المغني السرب فيلم السرب السينما ليبيا داعش الضربة الجوية مصر

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