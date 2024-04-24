مواهب أوبرا دمنهور تحتفل بعيد تحرير سيناء.. الأحد

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالاتها بعيد تحرير سيناء حيث تقيم حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، فى السابعة مساء الأحد 28 أبريل علي مسرح أوبرا دمنهور، وذلك ضمن الفعاليات المميزة لوزارة الثقافة.

مواهب أوبرا دمنهور

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة السابعة مساء، ويشارك فى الحفل طلاب فصلى الغناء العربى تدريب وقيادة الدكتور محمد حسنى وذوى القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرڤت همام.

برنامج حفل ذكرى تحرير سيناء لتنمية مواهب أوبرا دمنهور

ويشمل البرنامج مجموعة من الأعمال الوطنية الحماسية ومؤلفات الموسيقى العربية منها طوف وشوف، بيسألوني مصر بالنسبالك إيه، حبيت بلدى، دولا مين، راحة فين يا عروسة، بحبك يا مصر، جنودنا رجالة، ابن مصر، تقدر تطير، قولو لعين الشمس، توتة توتة، كوكتيل سينا، أنا عندي بغبغان، الدنيا ربيع، الصهبجية، يا من لعبت به شمول، ياطيور النورس، لسة فاكر، ليلة امبارح، أحن قلب، فيها حاجة حلوة.

أداء هند أنور، عمرو أحمد، أحمد ناجي، رقية، بسمله، سالى، حبيبة، مريم طارق، رضا عبد الهادى، رقيةأحمد، محمد شتا، جنة يوسف.

وكورال الشباب والأطفال يتغنون بالأعمال الوطنية على المسرح الكبير

ومن جهة أخرى، تقام احتفالية فنية ضخمة، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور سامح صابر، يحييها كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار، بعد غد الجمعة الموافق 26 أبريل على المسرح الكبير.

ويتغنى الكورال بمختارات من الأغاني الوطنية الحماسية التى تحمل مشاعر حب الوطن والانتماء له منها بسم الله، يارايح علي صحراء سينا، صباح الخير يا سينا، يا حبيبتي يا مصر، خلي السلاح صاحي، سمينا وعدينا، عاش، أم الصابرين، رايات النصر، بلد التاريخ، يا أغلى اسم، مصر اليوم فى عيد، يا عروسة النيل، أقوي من الزمن، لفي البلاد يا صبية، بلادي أسلمي، الله علي المستقبل، بالأحضان، أحلف بسماها، رايحه فين يا عروسة، مصر التي في خاطري.