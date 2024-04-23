3 محظورات لحضور حفل المرنم ماركو ممدوح بالأوبرا فى هذا الموعد

تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية المُرنم ماركو ممدوح، بعد غد الخميس، على المسرح المكشوف.

الأوبرا تستضيف حفل المُرنم ماركو ممدوح

ويأتى الحفل في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية، بعيد القيامة من أجل الترنيم والتسبيح لسلام مصر وأعياد القيامة المجيدة، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويرتل المرنم "ماركو" خلال الاحتفالية عددا من التراتيل المسيحية بينها "شباب عجوز" ورسام مشهور وغيرها من الترانيم.

في سياق متصل، طرحت إدارة الأوبرا، التذاكر الخاصة بالحفل وجاءت بفئة واحدة قيمتها 160 جنيها.

شروط حضور حفل ماركو م مدرح



- دار الأوبرا غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

-تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

-عند دخول المسرح برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا.

- غير مسموح بالجلوس إلّا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

-ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

-ممنوع التصوير.

-لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

الأوبرا تحتفل بعيد تحرير سيناء

وتشهد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، نشاطا فنيا مكثفا وتستمر فعاليات موسمها الفني 2024 خلال شهر ابريل علي كافة مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

إذ تحتفل الأوبرا بعيد تحرير سيناء من خلال الواعدين بمركز تنمية المواهب الجمعة 26 إبريل، وتتوالى سلسلة عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا بحفل للنجم علي الحجار يقام الأحد 28 إبريل، ويحيى النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي حفلا الإثنين 29 أبريل، اضافة الى حفل لأوركسترا أوبرا القاهرة الثلاثاء 30 أبريل، كما يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلين خلال شهر أبريل على المسرح الكبير.