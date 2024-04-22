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فن

على الحجار يلتقى جمهوره بأوبرا جامعة مصر.. 17 مايو

على الحجار
على الحجار

يستعد النجم الكبير على الحجار لالتقاء جمهوره من خلال حفل غنائي ضخم، يحييه مساء يوم الجمعة، الموافق 17 مايو المقبل، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة السادس من أكتوبر.

التفاصيل الكاملة لحفل على الحجار بأوبرا جامعة مصر

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويشدو خلاله الحجار بمجموعة من إبداعاته الغنائية التى شكلت علامات فى مشواره الفنى الممتد، التي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد، منها: "عارفة"، و"سمرا وبعيون كحيلة"، و"لما الشتا يدق البيبان"، و"من غير ما تتكلمى"، و"الزين والزينة"، و"على قد ما حبينا" و"أنا كنت عيدك" و"هنا القاهرة"، و"اللى اشترى منك ماوزنش"، وغيرها من إبداعاته المعروفة إلى تقديم باقة من روائع التترات التى قدمها خلال مشواره الفني منها المال والبنون واللقاء الثاني، وذئاب الجبل، وكان آخرها جزيرة غمام.

أسعار تذاكر حفل على الحجار بأوبرا جامعة مصر 

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 1000 جنيه.
الفئة الثانية بمبلغ 800 جنيه.
الفئة الثالثة بمبلغ 600 جنيه.
الفئة الرابعة بمبلغ 400 جنيه.

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، حيث استضافت أوبرا مسرح جامعة مصر مؤخرا عددا كبيرا من الحفلات المهمة، منها حفل غنائى للنجم وائل جسار وقبله النجم بهاء سلطان فى حفل فنى كبير، والنجم تامر حسنى فى احتفالية خاصة، والفنان الكبير مدحت صالح، والشيخ ياسين التهامى، وحققت الحفلات ردود أفعال واسعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة من أجل الارتقاء بالذوق العام، وإعادة الاعتبار للغناء الراقى فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات، وذلك على مسرح الجامعة الذى تم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

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