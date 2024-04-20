أحمد فتحي يكشف لـ"الدستور" تفاصيل فيلم "الحب كله": مكتوب بحرفية ويناقش قضايا اجتماعية

كشف النجم أحمد فتحي، عن تفاصيل تصوير أحدث أعماله السينمائية والذى يحمل اسم "الحب كله"، مؤكدًا فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه يستعد لتصوير أولى مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة، بقيادة المخرج خالد الحجر.

وأضاف "فتحي": "سعيد جدا بالتعاون والمشاركة فى بطولة فيلم الحب كله، أمام النجمة إلهام شاهين، وأزعم أن الفيلم بمثابة مشروع سينمائي ضخم ومهم بشكل وطرح جديدين، يناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، كتبها بحرفية شديدة السيناريست والمؤلف سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

أحمد فتحي يبدأ تصوير فيلم الحب كله أمام إلهام شاهين.. خلال أيام

وتابع: "تم عقد عدة جلسات قبل حلول شهر رمضان، لمناقشة أحداث فيلم الحب كله، من أجل التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالعمل، وسعدت كثيرا برؤية الأستاذ سيد فؤاد، والتعاون مع المخرج المخضرم خالد الحجر، ويشارك خلال الفيلم نخبة كبيرة من الفنانين، منهم حورية فرغلي، ومحمد رضوان، وعلي صبحي، وسلوى محمد علي، وإلهام صفي الدين، ومحمد أوتاكا، وحنان يوسف، مع حفظ الألقاب للجميع، وأتمنى أن يوفقنا الله، ويتم التصوير على خير، وأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه.

عرض فيلم أسود ملون لأحمد فتحي بالسينمات

ومن جهة أخرى، أعرب أحمد فتحى عن سعادته بردود الأفعال التى يتلقاها على فيلم “أسود ملون”، الذى يعرض له حاليا بدور العرض السينمائية، قائلا: الفيلم ينتمى إلى نوعية الرومانسي “لايت كوميدي”، ويمس موضوع الحب من عدة جوانب، وعملنا عليه لمدة سنة وثمانية أشهر تقريبًا، لإخراجه بشكل مميز يليق بالجمهور فى مصر والوطن العربي، والعمل بوجه عام يناقش مواقف اجتماعية، حول منظمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية وتحدث مفارقات كوميدية في إطار لايت.

صناع وأبطال فيلم أسود ملون

يشارك في بطولة فيلم أسود ملون، نخبكة كبيرة من الفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبوليلة، وعصام صاصا، والفيلم من تأليف السيناريست أحمد عبد الفتاح عثمان، ومن إخراج حسن البلاسي.

أحمد فتحي في جودر

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد فتحي، شارك في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، خلال أحداث مسلسل جودر أمام النجم ياسر جلال، وجسد خلاله شخصية مسرور السياف، ونال إعجاب الجمهور والنقاد بشكل كبير، أشاد الجمهور بأدائه التمثيلي الرائع، وتقديمه الشخصية التراثية بشكل مختلف وجذاب.