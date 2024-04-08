أحمد فتحى: "المتحدة" تنجح فى إعادة الدراما المصرية لعصرها الذهبى (خاص)

أعرب الفنان أحمد فتحى، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها على شخصية مسرور السياف، التى يجسدها خلال أحداث مسلسل جودر أمام النجم ياسر جلال، الذى حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته منتصف شهر رمضان، حصريًا على شبكة قنوات ON بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش إت الرقمية.

أحمد فتحي: جودر عمل مميز وعودة لزمن الأساطير

وأضاف "فتحي" لـ"الدستور"، أنه وافق على المشاركة فى "جودر" عقب تواصل المخرج إسلام خيرى معه ومعرفة تفاصيل شخصية "مسرور السياف" كونه شعر بثقل العمل من جهة، وملاءمته مع بحثه الدائم عن التنوع والتجديد، وتجسيد الدور المميز الذي يترك بصمة لدى الجمهور، خاصة أنه عودة لزمن الأساطير.

وأشاد "فتحي" بالمشهد الدرامي، مضيفًا: فخور جدًا بالحالة الدرامية وبكم الإنتاج الكبير الضخم المميز، نهضة وطفرة صنعتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى نجحت فى إعادة الريادة للدراما المصرية، وعودة الدراما المصرية إلى العصر الذهبي، بالإضافة إلى التنوع وعودة نجوم كبار ومشاركة وجوه جديدة وصناع شباب، الحقيقة عام درامي مميز بكل المقاييس.

وتابع: كل الفخر بالأعمال المختلفة التي تشكل وعي المصريين، كل ما سبق نشكر عليه الشركة المتحدة التي منحت الثقة لكم كبير من الممثلين للمشاركة في السباق الدرامي طوال العام وليس في الموسم الرمضاني فقط.

أبطال مسلسل جودر

حكاية جودر- ألف ليلة وليلة مأخوذة من سلسلة حكايات ألف ليلة وليلة، الذى قام الكاتب الكبير أنور عبدالمغيث بمعالجتها الدرامية وكتابة السيناريو والحوار، ويجتمع خلال "جودر- ألف ليلة وليلة" باقة من النجوم والفنانين الكبار يتخطى عددهم 35 مبدعًا منهم نور اللبنانية، وليد فواز، ياسمين رئيس، عابد عناني، عبدالعزيز مخيون، ياسر الطوبجي، مجدي فكري، تارا عماد، محمود البزاوي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد علي رزق، أيتن عامر، محمد التاجي، أحمد بدير، أحمد فتحي، عايدة رياض، هنادي مهنا، وجيهان الشماشرجي، ومن إخراج إسلام خيري.

قصة مسلسل جودر

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويضم 15 حلقة، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.