الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

إمبراطورية ميم الحلقة 28| هاجر السراج تحقق انتصارًا جديدًا وتعزز ثقة والدها

هاجر السراج وخالد
هاجر السراج وخالد النبوى فى إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة 28 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، العديد من الأحداث المتصاعدة، خاصة بعد عودة منى، هاجر السراج، من الخارج ونجاحها في إنقاذ أبيها مختار أبوالمجد، خالد النبوي، من السجن، وخروجه بكفالة مالية.

إمبراطورية ميم الحلقة 28 | هاجر السراج تحقق انتصارًا جديدًا وتعزز ثقة والدها

وتوالت أحداث الحلقة 28 مسلسل إمبراطورية ميم، وتلقت منى مختار أبوالمجد، هاجر السراج، اعتذارًا من والدها لعدم سماحه لها بالسفر فى بعثة بالخارج لاستكمال دراستها العليا وأعطاها موافقته بالرجوع مرة أخرى إلى باريس واستئناف تعليمها.

هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم

وبعد مرافعة منى الناجحة أمام النيابة العامة وتحرير أبيها من السجن، ازدادت ثقة مختار أبوالمجد (خالد النبوي) فى ابنته الكبرى وطلب منها أن يوكل إليها قضية كبيرة يريد أن يرفعها ضد الشركة الاستثمارية الضخمة التي كانت وراء حبسه وتشويه سمعته، وبهذا الطلب تصبح منى في موقف حاسم، حيث تقرر استخدام مهاراتها القانونية وفطنتها لكشف حقيقة هذه الشركة وإظهار فسادها، ومن ناحية أخرى يعتبر نجاحها في إنقاذ والدها من السجن وإصرارها على تحقيق حلمها في استكمال دراستها بالخارج مثالًا للمرأة العربية التي تستطيع تحدي واقعها وإثبات للجميع أنها ناجحة وقادرة.

هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبدالقدوس، والعمل معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك.

هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

مواعيد عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، يوميًا فى تمام الساعة 10:45 مساء على قناة dmc، ويتم إعادة الحلقة على نفس القناة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما في تمام الساعة 06:05 مساءً، وتعاد مرتين الساعة 12:00 ظهرًا، والثانية في تمام الساعة 3:30 صباحًا.

وتعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوميًا على منصة واتش إت الرقمية في تمام الساعة 06:05 مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثامنة والعشرون من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة الثامنة والعشرون إمبراطورية ميم الحلقة 28 الحلقة 28 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. السويركي يستدرك شعوذة لمعرفة سبب اختفاء سعيد الجن

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 8-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الإثنين 8 أبريل 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل