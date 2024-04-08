شهدت أحداث الحلقة 28 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، العديد من الأحداث المتصاعدة، خاصة بعد عودة منى، هاجر السراج، من الخارج ونجاحها في إنقاذ أبيها مختار أبوالمجد، خالد النبوي، من السجن، وخروجه بكفالة مالية.

إمبراطورية ميم الحلقة 28 | هاجر السراج تحقق انتصارًا جديدًا وتعزز ثقة والدها

وتوالت أحداث الحلقة 28 مسلسل إمبراطورية ميم، وتلقت منى مختار أبوالمجد، هاجر السراج، اعتذارًا من والدها لعدم سماحه لها بالسفر فى بعثة بالخارج لاستكمال دراستها العليا وأعطاها موافقته بالرجوع مرة أخرى إلى باريس واستئناف تعليمها.

هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم

وبعد مرافعة منى الناجحة أمام النيابة العامة وتحرير أبيها من السجن، ازدادت ثقة مختار أبوالمجد (خالد النبوي) فى ابنته الكبرى وطلب منها أن يوكل إليها قضية كبيرة يريد أن يرفعها ضد الشركة الاستثمارية الضخمة التي كانت وراء حبسه وتشويه سمعته، وبهذا الطلب تصبح منى في موقف حاسم، حيث تقرر استخدام مهاراتها القانونية وفطنتها لكشف حقيقة هذه الشركة وإظهار فسادها، ومن ناحية أخرى يعتبر نجاحها في إنقاذ والدها من السجن وإصرارها على تحقيق حلمها في استكمال دراستها بالخارج مثالًا للمرأة العربية التي تستطيع تحدي واقعها وإثبات للجميع أنها ناجحة وقادرة.

هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبدالقدوس، والعمل معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك.

هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

مواعيد عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، يوميًا فى تمام الساعة 10:45 مساء على قناة dmc، ويتم إعادة الحلقة على نفس القناة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما في تمام الساعة 06:05 مساءً، وتعاد مرتين الساعة 12:00 ظهرًا، والثانية في تمام الساعة 3:30 صباحًا.

وتعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوميًا على منصة واتش إت الرقمية في تمام الساعة 06:05 مساءً.