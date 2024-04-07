الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

إمبراطورية ميم الحلقة 28 | صدمة خالد النبوي فى نجله بعد تزوير الإمضاء وبيع منزل الامبراطورية

خالد النبوي فى إمبراطورية
خالد النبوي فى إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 28 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، تصاعد فى الأحداث بشكل كبير، اذ حقق العمل نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته مع بداية الماراثون الرمضاني، ويعرض حصريا على شبكة قنوات دي إم سي ومنصة واتش إت الرقمية.

إمبراطورية ميم الحلقة 28

توالت أحداث الحلقة 28 مسلسل إمبراطورية ميم، وذهبت نادين المتحدثة بإسم شركة يحيى شاكر - أحمد وفيق، لمقابلة مختار أبو المجد - خالد النبوي، فى المنزل عقب الإفراج عنه من النيابة بكفالة مالية.

صدمة خالد النبوي فى نجله بعد تزوير إمضته وبيع منزل الامبراطورية

ومن ثم رفض مختار - الحديث مع نادين لتفجر له مفاجأة أنها لم تأتي إليه لإقناعه ببيع المنزل أو التحدث معه من أجل التفاوض، بل انها ذهبت لتؤكد له أن نجله مروان - نور النبوي، قد زوّر توقيع والده وباع المنزل من أجل إنقاذه من السجن، ما استقبله مختار أبو المجد - خالد النبوي بصدمة كبيرة، وهو ما سيجعل مختار بين نارين، إما أن يُغادر منزله ويتركه ويستسلم لشركة يحيى شاكر، أو يُحاول إثبات واقعة التزوير، وهو ما سوف يُعرض ابنه مروان لخطر توجيه تهمة إليه في هذه الواقعة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم، تدور أحداثه، خلال 30 حلقة وينتمى العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية مليء بالمشاعر الإنسانية ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور، أبرزها كيفية معاملة الآباء مع الأبناء.

مواعيد عرض حلقات مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، على منصة Watch it الرقمية يوميا فى تمام الساعة 06.05 مساء.

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