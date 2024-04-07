نيللى كريم: دراما 2024 متنوعة.. والشركة المتحدة تقدم أعمالًا تناسب جميع الأذواق

أشادت النجمة نيللى كريم، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم الدراما المصرية بشكل كبير للغاية، مؤكدة أن الدراما تشهد حالة ازدهار، والشركة المتحدة حرصت خلال الشهر الكريم على تقديم أعمال درامية متنوعة ثرية، فهناك الأعمال الاجتماعية والتاريخية والكوميدية والتشويقية دراما راقية تتناسب مع أذواق الأسر المصرية والعربية وكل عمل يقدم طرحًا مختلفًا لقضية معينة أو مجموعة قضايا مهمة.

نيللى كريم تشيد بدور الشركة المتحدة في دعم الدراما المصرية

وقالت نيللى في تصريحات خاصة لـ"الدستور": لفت انتباهي كثيرًا مسلسل "جودر" للفنان الجميل المتألق ياسر جلال وعودة الأساطير وحكايات ألف ليلة وليلة بطريقة عصرية، وملحمة "الحشاشين" للغالي حبيب الملايين كريم عبدالعزيز الذي يوثق لمرحلة مهمة تعد البداية الحقيقية للتنظيمات والاغتيالات السياسية، كما أن هناك ثراء فى الأفكار المطروحة بالأعمال المختلفة المناسبة لكل فئات المجتمع والأعمار.

وثمنت نيللى، دور الشركة المتحدة التي اهتمت بترجمة المسلسلات للغة الإشارة لدمج الأطفال من ذوى الهمم في المجتمع وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.

أبطال مسلسل "فراولة" للنجمة نيللى كريم

وتشارك النجمة نيللى كريم، خلال الماراثون الدرامي الرمضاني بمسلسل "فراولة" وينتمى العمل إلى نوعية الدراما اللايت كوميدي ويناقش قضية العلاج بالطاقة والأحجار الكريمة.

ويشارك فى بطولة مسلسل فراولة أمام النجمة نيللي كريم، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

مواعيد عرض مسلسل "فراولة"

وتعرض حلقات مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم، يوميًا بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.