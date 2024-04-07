بسنت أبوباشا: فخورة بمشاركتى فى "الحشاشين"

أبدت الفنانة الشابة بسنت أبوباشا، سعادتها بردود الأفعال التي وصلتها حول دورها في مسلسل الحشاشين، خاصة بعد الحلقة السابعة والعشرين بعد أن تسببت في قتل مدربة الجواري "ألينار".

وأوضحت "بسنت" أن تواجدها هذا العام في مسلسل "الحشاشين" جعلها سعيدة وفخورة للغاية، خاصة أنه واحد من أهم وأضخم الإنتاجات العربية في الفترة الأخيرة، مشددة على أن عملها مع المخرج الكبير الدكتور بيتر ميمي، أضاف لها بشكل كبير، خاصة في بداياتها وبتوجيهاته واهتمامه بكل صغيرة وكبيرة في العمل حتى يخرج بهذا الشكل المبهر، شاكرة كل النجوم الذين تواجدت معهم في العمل بجانب شركة الإنتاج صاحبة السبب الرئيسي في خروج العمل يخرج بهذا الشكل الرائع.

ولفتت "بسنت" إلى أن التحول الذي طرأ على الشخصية في الحلقة الماضية، وأنها تسببت في قتل "ألينار" جعل الجمهور يتفاجأ، خاصة أنها كانت شخصية مسالمة طوال أحداث العمل ولم يتوقع أحد ذلك.

مواعيد عرض الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم، على قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية، التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA.

ومن المقرر بدء العرض الأول للحلقة 28 من مسلسل الحشاشين على قناة دي إم سي، الساعة 10 مساءً، ثم على قناة دي إم سي دراما الساعة 11مساءً، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15 و5:15 من مساء اليوم نفسه.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسئولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز ونيقولا معوض وفتحي عبدالوهاب وأحمد عيد، وميرنا نورالدين، وسوزان نجم الدين، إسلام جمال، ونضال الشافعي، وهو من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.