الأوبرا ترصد حصاد فعالياته خلال شهر رمضان مسارح القاهرة والإسكندرية (صور)

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، برنامجها الفني والثقافي خلال شهر رمضان المعظم، والذي ضم العديد من الأمسيات الفنية شملت عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني بالإضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني بالأوبرا .

أمسيات روحانية وليالي عربية وإسلامية أضاءت برنامج الأوبرا الرمضاني



انطلقت الليالي الرمضانية على المسرح المكشوف مساء الخميس 21 مارس بفقرات فنية لفرقة التنورة التراثية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وتلاها حفل المنشد وائل الفشني وفرقته، وقدم نخبة مختارة من الابتهالات والأناشيد التي عكست أجواء الشهر المعظم، وتوالت الفعاليات لتشمل حفلات لكل من فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي بمشاركة المنشدان إيهاب يونس وعبد الرحمن بلاله وقدموا باقة من الأناشيد والابتهالات وقصائد المديح التراثية، دينا الوديدي وفرقتها بمجموعة مختارة من أعمالها المميزة التي مزجت بين الغناء التقليدي والتراث الشعبي مع الموسيقى الحديثة، سعد العود وفرقته بمشاركته الأولى بحفلات الأوبرا وقدم أشهر أعمال الموسيقى العربية بأسلوبه الخاص بمصاحبة آلة العود، شيخ المنشدين ياسين التهامي وفرقته حيث أبدع بتقديم أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، ماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها التي أمتعت جمهور الأوبرا بمختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا.

مدحت صالح.. وتترات رمضان على المسرح الكبير



وشهد المسرح الكبير حفلين لكل من النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم وفرقته بقيادة المايسترو أحمد عامر تضمن باقة من أشهر أعماله التي قدمها خلال مشواره الفني وقدم الموهبة الشابة حبيبة سامي الحفناوي، وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر التي أمتعت جمهور المسرح بباقة من أشهر أعمال تترات الأعمال الدرامية التي عرضت خلال الشهر المعظم وارتبطت بذكريات عدة أجيال.

كما احتضن المسرح الصغير 3 سهرات عربية وإسلامية أقيمت بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسفارات العاملة في مصر والتي استعرضت ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها حيث انطلقت السهرات في التاسعة مساء الأحد 24 مارس بسهرة لدولة باكستان استعرضت خلالها الفنون الآسيوية مع تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية بحضور السفير الباكستاني ساجد بلال وعدد من الدبلوماسيين والجالية الباكستانية بمصر، تلاها سهرة فلسطينية لفرقة "مقام “ الموسيقية في مشاركتها الأولى ببرامج الأوبرا وقدمت مؤلفات موسيقية تمزج بين التراثي والمعاصر مع الحفاظ علي الروح والهوية الفنية الفلسطينية المميزة ،واختتمت السهرات دولة اندونيسيا بعرض حمل عنوان ”إندونيسيا الجنة على الأرض تضمن الإنشاد الديني والموسيقى والرقصات الشعبية الإندونيسية.

كما استضاف المسرح الصغير مجموعة من حفلات الموسم الفني للأوبرا قدمت خلالها مجموعات أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة رباعي كلارينت "محمد حمدي" مجموعة متنوعة من المؤلفات العالمية التي كتبت خصيصا لآلة الكلارينت، وأحيا الفنان يحيى خليل حفلا بباقة من أعماله التي تتميز بطابع فني فريد يمزج بين الموسيقي المصرية وموسيقي الجاز.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية أقيم حفلين لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات تضمن الحفل الأول مختارات من أهم الأعمال الروحانية لكبار المؤلفين والحفل الثاني احتفالا بليلة القدر.

أما على مسرح الجمهورية، أقيم حفل لمركز تمنية المواهب فصل كورال الأطفال والشباب إشراف الدكتور سامح صابر وتدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار في إطار الاحتفال بعيد الأم، كما أحيت الفرقة القومية للموسيقى العربية حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي تضمن مختارات من أروع المؤلفات الغنائية من الزمن الجميل.

وتريات يحيى خليل على مسرح سيد درويش

وتزينت أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش، إذ استضاف حفلا آخر للفنان يحيا خليلا كما أحيت أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيي الدين حفلا موسيقيا بمجموعة من الأعمال العالمية لكبار المؤلفين.

الفقي والباز.. مسك الختام بصالون ثقافي بعنوان "العالم العربي الي أين"

وواصلت الأوبرا رسالتها التنويرية خلال الشهر المعظم بباقة من الفعاليات الثقافية والفكرية التي نظمها النشاط الثقافي والفكري على مختلف مسارحها بدأت بصالون الأوبرا الثقافي بعنوان الفن وقضايا المجتمع مساء الأربعاء 13 مارس بالمسرح الصغير، تلاه أمسية ثقافية لكتاب الموسيقار الراحل عبده داغر بعنوان ظاهرة غير قابلة للتكرار- صالون ثقافي بعنوان ليالي رمضان بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم أمسية أنوار رمضان من سلسلة بهجة الروح- حفل لفرقة الأنفوشي للإنشاد بباقة من المؤلفات الروحانية تقديم محمد الإبياري- الاحتفال باليوم العالمي للمسرح بالتعاون مع ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي والختام بصالون ثقافي بعنوان "العالم العربي إلى أين" استضاف الدبلوماسي والمفكر البارز الدكتور مصطفى الفقي، برفقة الدكتور والإعلامي محمد الباز بفكره المستنير.