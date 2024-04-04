الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الفقى والباز يستعرضان قضايا العالم العربى بصالون الأوبرا الثقافى (صور)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور مصطفى الفقي خلال الندوة

في إطار خطط الثقافة المصرية للتوعية بالقضايا الراهنة على كافة المستويات عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكري صالونًا ثقافيًا بعنوان "العالم العربي إلى أين"، واستضاف المفكر والسياسي الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وأداره الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وذلك بالمسرح الصغير.

الباز: الأوبرا أحد أذرع القوة الناعمة في الوطن

فى البداية وجه الدكتور محمد الباز تحية تقدير للأوبرا لما تقدمة من إبداع متنوع يثري الحياة الثقافية، ووصفها بأحد أذرع القوة الناعمة في الوطن.

الفقي: مصر تتمتع بريادة حضارية في مجالات عديدة

ثم ثمن الدكتور مصطفى الفقي وجوده في دار الاوبرا التي تعد أحد أهم المراكز التنويرية والثقافية في مصر، وأكد أنها علامة مضيئة في مسار الحياة الإبداعية، وتابع أن مصر تتمتع بريادة حضارية فى مجالات عديدة، منها الثقافة والآداب والفنون وغيرها.

وأكد ن العالم العربي يواجه قضايا متعددة على كافة الجبهات متناولًا الأزمة فى فلسطين وتأكيد دول العالم على حقوق شعبها، إضافة إلى الأحداث في لبنان وسوريا وأطراف العراق واليمن التي قال عنها أنها أثرت في شكل الصراع من خلال الملاحة الدولية ومحاولتها السيطرة على مضيق باب المندب.

واستعرض الفقي العلاقات الإيرانية الخليجية في العام الماضي، مشيرًا إلى وجود محاولات مستمرة لإيقاف مسيرة التنمية وتطور وازدهار الدول العربية، موضحًا أن إيران تعرضت لضربات قوية خلال هذا العام، وتحاول ضبط النفس لعدم التورط في صدام مع القوى العظمى.

وشدد "الفقي" أن مصر هي عمود الخيمة بالنسبة للعالم العربي، وكيان تاريخي صامد منذ عصر الفراعنة، ودولة عصية على السقوط، وتسعى للبناء بعد الأزمات التي تعرضت لها، مشيرًا إلى تعامل القيادة السياسية الحكيم مع  ملف الصراع في ليبيا.

وأضاف أن الأزمة السورية تشهد تغييرًا إيجابيًا خلال هذه الفترة، حيث إن القوى المعارضة لم تعد كما كانت سابقًا، موضحًا استقرار الوضع في اليمن، متمنيًا عدم تجدد الصراع في بعض مناطق العراق.

الدكتور مصطفى الفقي خلال الندوة
الدكتور محمد الباز والدكتور مصطفى الفقي خلال الندوة 
الدكتور محمد الباز والدكتور مصطفى الفقي خلال الندوة 
الدكتور محمد الباز خلال الندوة 
الدكتور محمد الباز خلال الندوة 
الدكتور محمد الباز والدكتور مصطفى الفقي خلال الندوة 
الدكتور مصطفى الفقي خلال الندوة
الدكتور محمد الباز والدكتور مصطفى الفقي خلال الندوة 
العالم العربى إلى أين الدكتور مصطفى الفقي الدكتور محمد الباز دار الأوبرا المصرية العالم العربي يواجه قضايا متعددة المسرح الصغير

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