ينتظر متابعي مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، عرض الحلقة التاسعة والعشرون، مساء اليوم الإثنين، خاصة بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير خلال الحلقات الماضية، والتى تعرض بشكل حصري عبر مجموعة قنوات دي إم سي ومنصة واتش ات الرقمية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 29 | هل يتعرض نور النبوي للمساءلة القانونية والحبس؟

تطورات كثيرة ستشهدها الحلقة 29 من أحداث مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذي ينافس بقوة ضمن مسلسلات رمضان 2024، فقد توالت الأحداث خاصة بعد ذهاب نادين المتحدثة بإسم شركة يحيى شاكر - أحمد وفيق، لمقابلة مختار أبو المجد - خالد النبوي، فى المنزل عقب الإفراج عنه من النيابة بكفالة مالية، ومن ثم رفض مختار، الحديث مع نادين لتفجر له الأخيرة مفاجأة أنها لم تأتي إليه لإقناعه ببيع المنزل أو التحدث معه من أجل التفاوض، بل انها ذهبت لتؤكد له أن نجله مروان - نور النبوي، قد زوّر توقيع والده وباع المنزل من أجل إنقاذه من السجن، ما استقبله مختار أبو المجد - خالد النبوي بصدمة كبيرة، وهو ما سيجعل مختار بين نارين، إما أن يُغادر منزله ويتركه ويستسلم لشركة يحيى شاكر، أو يُحاول إثبات واقعة التزوير، وهو ما سوف يُعرض ابنه مروان لخطر توجيه تهمة إليه في هذه الواقعة.

مسلسل إمبراطورية ميم.. تفاصيل أحداث الحلقة 29

شهدت الحلقة الماضية ايضا تأنيب مروان - نور البوي، لضميره بسبب ما فعله بخصوص بيع المنزل، وجلس يفكر فى صمت لفترة طويلة وظهرت عليه ملامح الحزن، فماذا يفعل مروان هل يذهب إلى القسم ويحرر محضرا ويتعرض للمساءلة القانونية والحبس بسبب التذوير.. أم يتفق مع والده على أمر آخر هذا ما سيتم كشفه خلال الحلقة 29 التى تعرض اليوم الإثنين.

مسلسل امبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 29

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، على منصة Watch it الرقمية يوميا فى تمام الساعة 06.05 مساء.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم 30 حلقة وهو مأخوذ عن القصة القصيرة التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، وتم تقديمها في عمل سينمائي في السبعينيات بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وقام بالمعالجة الدرامية للمسلسل وكتابة السيناريو والحوار الكاتب والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.