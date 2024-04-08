مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي| صناع العمل يرفعون شعار فركش وسط أجواء أسرية (صور)

مسلسلات رمضان 2024..

انتهت أسرة مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، من تصوير مشاهد العمل بالكامل فجر اليوم الإثنين، بالتزامن مع عرض الحلقات الأخيرة من العمل الذى حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

صناع مسلسل إمبراطورية ميم يرفعون شعار "فركش"

ورفع المخرج محمد سلامة، شعار فركش وسط أجواء أسرية مليئة بالحب بأحد الديكورات الرئيسية للمسلسل بمنطقة المعادي، بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل حصريًا على شبكة قنوات DMC وعلى منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل إمبراطورية ميم يتصدر مؤشرات البحث

فى سياق متصل، تصدر مسلسل إمبراطورية ميم، والنجم خالد النبوي، محركات البحث على موقع جوجل وعبر مواقع التواصل بالتزامن مع عرض حلقات العمل منذ انطلاق أولى حلقاته مع بداية الماراثون الرمضاني، وسط إعجاب شديد من قبل الجمهور والنقاد، لينافس العمل الدرامي على قائمة المسلسلات الأكثر تفاعلًا في موسم مسلسلات رمضان الحالى، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة والجديدة التي تقوم بإنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة أروما ستوديوز لمالكها المنتج تامر مرتضى، في إطار خطتها للاهتمام بالدراما والموضوعات التى يتم مناقشتها وتسهم فى الارتقاء بالوق العام.

كما احتل مسلسل إمبراطورية ميم في قائمة منصة (WATCH IT) للأعلى مشاهدة وسط مجموعة من الأعمال الدرامية التى لاقت استحسان الجمهور وتصدرت أعلى نسبة مشاهدة.

كواليس إمبراطورية ميم

مواعيد عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، يوميًا فى تمام الساعة 10:45 مساء على قناة dmc، ويتم إعادة الحلقة على نفس القناة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما في تمام الساعة 06:05 مساءً، وتعاد مرتين الساعة 12:00 ظهرًا، والثانية في تمام الساعة 3:30 صباحًا.

وتعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوميًا على منصة واتش إت الرقمية في تمام الساعة 06:05 مساءً.

إمبراطورية ميم

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، نور النبوي، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن وريمون توفيق، والمسلسل من إنتاج شركة أروما ستوديوز، ومن إخراج محمد سلامة.