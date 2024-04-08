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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم | نشوى مصطفى تشيد بجهود الشركة المتحدة وصناع العمل

نشوى مصطفى فى مسلسل
نشوى مصطفى فى مسلسل إمبراطورية ميم

أعربت الفنانة نشوى مصطفى، عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تتلقاها على مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق حلقاته مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني.

 

وأشادت نشوى بالتعاون مع المخرج محمد سلامة، ووجهت الشكر له من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: رزقى الكبير انى اشتغلت مع حضرتك مخرج روحه حاضرة فى كل تفصيلة -  مخرج بيدى للشخوص المكتوبة على ورق حياة بيدخل فى تفاصيل روحهم  رؤيته بتكمل المعنى، ومن تمام الرزق انه مخرج بيحترم الممثل وبيسخر كل المعطيات لخدمته.

 

نشوى مصطفى عن المخرج محمد سلامة: لمحت فى مشاهدة روح يوسف شاهين

وأضافت نشوى: محمد سلامة مخرج زى الأساتذة الكبار بيعمل بروفة ترابيزة مخرج كادراته ليها شخصية تفسيره للنص المكتوب بعين روحه مش بعين كاميرا مخرج مذاكر علم نفس بيدخل جوه كل شخصية ويخلق ملامحها لمحت فى مشاهده روح يوسف شاهين وهو بيعمل مزج بين لغة المسرح ولغة السنيما فى أكتر من مشهد، وكانت ذروة ابداعه فى مشهد مواجهة الاب مع ابنه وهو بيشرح له معنى تمسكه بكل ركن في البيت - شفت رومانسية عاطف الطيب في مشهد البطل اللي بيواجه الإعلامى وبيقول له ليه عايزينا نكون صفر ودوشة شقاوة خيرى بشارة مع مشاهد الشباب وفى تنفيذه لأغنية الحفلة ورزانة واقعية محمد خان وواقعية الأكشن عند سمير سيف ورمانسية حسين كمال فى مشاهد الفلاش باك بين مختار وميسون على البحر المليان حياة من خلال الموج الهادر واللي بيعتبر تبشير بأن الحياة بتنتهى فى قلب مختار  بانتهاء وجود ميسون، وذروة شطارته انه استحالة وانت بتتفرج يحصل تماس فى عقلك بين المسلسل والفيلم وده كان أصعب اختبار - اختبار مهلك خرج منه محمد سلامة بامتياز محمد سلامة مخرج شاب دماغه طازة وروحه حرة وحيكون صفحة مهمة فى تاريخ الفن المصرى.

مسلسل إمبراطورية ميم

نشوى مصطفى تشيد بدور أروما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

كما أشادت نشوى بدور الجهة المنتجة شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلة خلال منشور آخر: ممتنة لحضراتكم ممتنة انى كنت فرد فى مجموعة عمل اتوفر لها الدرجة القصوى من الانتاج الراقى اللي بيحقق اقصى درجات الاتقان، اختيار عناصر ابدع مايمكن، ديكور مبهر لفنان ابدع فى خلق مناخ يناسب النص ويرتبط بسيكولوجية شخوصه المهندس يحي علام اختيار مصممة شخصيات من ابدع واشطر المصممين ريم العدل المبهرة المذاكرة اووى اللي صممت ورسمت ملامح شخصيات الامبراطورية اختيار مدير تصوير وإضاءة اسمه براند وبيرسم بالنور الحالة العامة للنص الدرامى وحالة شخصياته، والله لم تبخلو ابدًا على هذا العمل - شكرًا من قلبى وأتمنى أنى أكون حققت المطلوب منى بنفس التزامكم وابداعكم ورقى انتاجاتكم  شرفتوا الفن المصرى التأليف والاخراج ليهم شكر مخصوص.

 

نشوى مصطفى: يابختنا عندنا كاتب مبدع اسمه دكتور محمد سليمان عبدالمالك

وأعربت "نشوى" عن سعادتها البالغة بالتعاون مع المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك قائلة خلال منشور آخر: يابختنا عندنا كاتب مبدع اسمه دكتور محمد سليمان عبد المالك هندسة دراما ايقاع ملامح الشخوص المبهرة والمغزولة دانتيل، حكاء لا يمل من حواديته..  أشكرك واتمنى أكون وصلت ملامح مديحة زي ما انت خلقتها.. تعيش وتملى الدنيا ابداع يشرف الفن المصرى.

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