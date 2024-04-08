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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 28

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

ينتظر ملايين المشاهدين موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 28 أمام الشاشات في مصر والعالم العربي، ويبحثون عن موعد إعادة بث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل إمبراطورية ميم خاصة بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير وصدمة مختار - خالد النبوي بعد علمه أن نجله مروان - نور النبوي، قام بتذوير امضته وباع منزل الإمبراطورية لصالح شركة يحيى شاكر - أحمد وفيق.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد إعادة عرض الحلقة 28

كما يستعد ملايين المشاهدين أمام الشاشات والمنصات لمتابعة إعادة أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28 وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا على قناة دي إم سي، وتعاد مرة اخرى الساعة 12:00 ظهرًا، على قناة دي إم سي دراما.

إمبراطورية ميم الحلقة 28 | صدمة خالد النبوي فى نجله بعد تزوير الإمضاء وبيع منزل الامبراطورية

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28.. خناقة بين هاجر السراج ومايان السيد

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 28

شهدت الحلقة 28 مسلسل إمبراطورية ميم أحداث درامية مثيرة بعد عودة منى - هاجر السراج، من الخارج للوقوف بجانب والدها مختار - خالد النبوي، وترافعت عنه وتمكنت من الإفراج عنه بكفالة مالية، وبذلك كسبت ثقته من جديد، وطلبت منه أن يسامحها ويوافق على سفرها لاستكمال دراستها فى الخارج، ما استقبله والدها بترحاب شديد.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون

يترقب ملايين المشاهدين أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل إمبراطورية ميم، وذلك من خلال عدة قنوات عارضة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك حصريا عبر قنوات dmc وdmc drama، ومنصة watch it الرقمية طوال اليوم.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 29

إضافة إلى ذلك، يبحث الجمهور عن مواعيد عرض الحلقة 29 من احداث مسسلسل إمبراطورية ميم، إذ يتم بث الحلقة 29 على قناة  dmc وقناة dmc  دراما بصورة hd من أجل رؤية بصرية ممتعة، وأيضا من خلال منصة WATCHIT الرقمية فى الأوقات التالية..

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوميًا على منصة واتش آت الرقمية في تمام الساعة 06:05 مساءً.

كما تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، يوميًا فى تمام الساعة 10:45 مساء على قناة dmc، ويتم إعادة الحلقة على نفس القناة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما في تمام الساعة 06:05 مساءً، وتعاد مرتين الساعة 12:00 ظهرًا، والثانية في تمام الساعة 3:30 صباحًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الإسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، ويتناول العمل الدرامي قصة أب لديه 6 أبناء، اختار لهم جميعًا أسماء تبدأ بحرف الـ"ميم"، لتكون لديه "إمبراطورية ميم"، وعمل طوال حياته على تربية أولاده بناءً على قواعد ومبادئ، كما فرض سيطرته الكاملة عليهم، لكن عندما يصل أكبر أبنائه لمرحلة الشباب، يُفاجئ به يطلب إجراء انتخابات في البيت لتحديد من يتولى إدارة المنزل، فيشعر أنه قد يفقد سلطته، ورغم ذلك يوافق على مقترح الأبناء ومن ثم يتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية والأسرية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يضم 30 حلقة، وبطولة النجم خالد النبوي، يشارك خلاله مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والطفل ريمون توفيق، وغيرهم، والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار السيناريست والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما ستوديوز، ومن إخراج محمد سلامة.

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