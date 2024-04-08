خلاف بين نيللى كريم وجمال العدل.. "فراولة" تكشف الحقيقة لـ"الدستور"

كشفت النجمة نيللى كريم عن حقيقة الخلاف بينها وبين المنتج جمال العدل، بعد انفصالهما فنيًا في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي، وتقديم مسلسل "فراولة" مع المنتج أحمد دسوقي.

وقالت "كريم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن كل ما يتم نشره حول وجود خلاف بينها وبين المنتج جمال العدل أو آل العدل بوجه عام ليس له أي أساس من الصحة.

نيللى كريم: لا أهتم بالقيل والقال

وأضافت: أحترم الأستاذ جمال العدل كثيرًا على المستوى المهني، وقدمنا معًا مسلسلات ناجحة جدًا بشهادة الجميع، وبالتأكيد من الممكن أن نتفق أو نختلف في الآراء، لكن ستظل علاقتى بـ"العدلية" جيدة، إضافة إلى أنني على المستوى الشخصي أحترمهم كثيرًا، ولا يوجد بيننا أي مشاكل نهائيًا.

وأوضحت: أنا بطبيعتي لا أهتم بالقيل والقال، وبالمناسبة أنا اتصلت بالأستاذ جمال العدل وحرصت على معايدته وتهنئته بحلول الشهر الكريم، والحمدلله أنا في المهنة منذ سنوات طويلة تصل إلى 24 سنة، والحمدلله لا يوجد بينى وبين أي شخص مشاكل نهائيًا، وعلاقتي طيبة بالجميع.

تشرفت بالتعاون مع أحمد دسوقي في مسلسل فراولة

وبسؤالها عن تعاونها مع المنتج أحمد دسوقي، قالت نيللي كريم: تشرفت كثيرًا بالتعاون مع المنتج أحمد دسوقي، فبعد مشاركتى على مدار 12 عامًا على التوالى فى دراما رمضان بمسلسلات ناجحة نالت استحسان الجميع، آخرها مسلسل "عُملة نادرة" فى رمضان الماضى، قررت أن أحصل على قسط من الراحة بعدم المشاركة في دراما رمضان 2024، لكن حين تواصل معى المنتج أحمد دسوقى وعرض علىّ فكرة مسلسل "فراولة"، غيرت رأيى، وأعجبت بالفكرة، وقررت تقديمها، وبعدها بدأ السيناريست والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك في كتابة السيناريو، وكنت متفائلة جدًا، ومن ثم بدأت التحضيرات والبروفات والتصوير، إلى أن خرج العمل إلى النور والحمد لله.

قصة مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تدور أحداثه في إطار لايت كوميدى اجتماعي ويضم 15 حلقة، حول فتاة تُدعى فراولة قادها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر على السوشيال ميديا، وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال العمل

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة نيللي كريم، بمشاركة مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي، ومن إخراج محمد علي.