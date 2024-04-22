وائل الفشنى يكشف كواليس تحضيرات تتر "الحشاشين".. ويؤكد: امتداد للأعمال التاريخية العظيمة (خاص)

أعرب الفنان والمنشد وائل الفشني، عن سعادته البالغة بمشاركته فى الموسم الدرامي الرمضاني بغناء تتر الملحمة الدرامية الضخمة "الحشاشين" للنجم كريم عبد العزيز، وتتر مسلسل "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يشارك بتتر واحد فى موسم بحجم رمضان وربنا كرمه بتقديم تترين دفعة واحدة.

كواليس تحضيرات تتر "الحشاشين"

وأكد الفشني، أنه وافق على تقديم تتر الحشاشين، دون تردد، فور التواصل معه، مشيرًا إلى أن الموسيقار أمين بوحافة تواصل معه وأرسل له تصورا للتتر ووجدته قريب جدًا مني، ومن ثم بدأنا التجهيزات والتحضيرات مع الأوركسترا الموسيقية، وكان الأمر ليس سهلا، لكننى انبهرت الحقيقة من العظمة التى ابتكرها الموسيقار الكبير أمين بوحافة، الذي يحرص دائما على صنع مادة موسيقية محترمة من أجل تطوير الموسيقى العربية والحفاظ عليها ونقلها للأجيال الجديدة، وهى مسئولية يحملها جميع الموسيقيين العظماء الصادقين من أجل الارتقاء بمستوى الأغنية والموسيقى العربية.

"الحشاشين" ملحمة درامية

وأشاد "الفشني" بردود أفعال الجمهور عقب عرض التتر فى أولى حلقاته، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا للغاية، متوقعًا أن يعيش مع الجمهور ويكون مثل عدد من التترات الناجحة والمحفورة فى أذهان الجميع، خاصة أن المسلسل يعد امتدادًا للأعمال التاريخية العظيمة، كما أنه ملحمة درامية أبدع فيها الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، بأسلوب سردى جذاب ومشوق، ولغة سلسة تجمع بين الرقى والبساطة ليخاطب بها الوعى الجماهيري، حول أخطر جماعة سرية فى التاريخ الإسلامي، وقدمها بصورة احترافية المخرج بيتر ميمي والنجم كريم عبدالعزيز، وكل النجوم والفنانين الذين شاركوا، سواء خلف أو أمام الكاميرا؛ لذا وجب الشكر لشركة سينرجي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تحرص دائما على إنتاج أعمال درامية تصب في مساحة زيادة الوعي، على اعتبار أن هذا الوعي هو المقوم الأهم لمواجهة الأفكار المتطرفة.

مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" يؤرخ لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية "حسن الصبَّاح"، التي تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

شارك فى بطولة المسلسل أمام النجم كريم عبدالعزيز، نخبة كبيرة من الفنانين، منهم فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.