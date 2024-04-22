الإثنين 22 أبريل 2024
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فن

روائع موسيقار الأجيال عبدالوهاب على طريقة نويرة بالأوبرا.. الخميس

الموسيقار محمد عبدالوهاب
الموسيقار محمد عبدالوهاب

تحتفى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر، مساء الخميس 25 أبريل على المسرح الكبير، وذلك استمرارا لخطة الثقافة المصرية الهادفة لتخليد رموز وأعلام الموسيقى والغناء.

نويرة تتغنى بأعمال عبدالوهاب على المسرح الكبير 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج باقة من مؤلفات النهر الخالد التى شكلت جزء من وجدان المجتمع المصرى والعربى بالإضافة إلى مختارات من الاعمال الغنائية التى قدمها فى أفلامه، إلى جانب موسيقى انده عليك بالحب - قصيدة الجندول.

أداء كل من المطربين آيات فاروق، رحاب عمر، أحمد عبد الكريم، فرح الموجى ومحمد حسن، كما يلعب عازف التشيللو الدكتور عماد عاشور صولوهات لحن بفكر في اللي ناسينى.

موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب 

يذكر أن الموسيقار محمد عبد الوهاب ولد فى 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة ويعد أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بعدة ألقاب منها موسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائى، بدأ حياته الفنية مطربًا بفرقة فوزى الجزايرلى عام 1917 وفى عام 1920 درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفى الإذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعد أن وضع ألحانا للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته، تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة، فايزة أحمد، وردة، فيروز، أسمهان وطلال مداح، رحل عن عالمنا فى 4 مايو 1991 بعد أن أثري الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التى مازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى.

دار الاوبرا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية المسرح الكبير نويرة تتغني بأعمال عبد الوهاب علي المسرح الكبير

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