دنيا المصرى: "حق عرب" نقطة فارقة فى مشوارى.. ودراما "المتحدة" ترفع الوعى (خاص)

حققت الفنانة دنيا المصري نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، من خلال مشاركتها فى بطولة مسلسلي "حق عرب" الذي شاركت فى بطولته أمام النجم أحمد العوضي، ومسلسل "بيت الرفاعي" بطولة النجم أمير كرارة.

واستطاعت دنيا أن تتصدر الترند خلال موسم رمضان من خلال شخصية "سميحة" التى قدمتها في أحداث مسلسل "حق عرب".. "الدستور" تواصل مع الفنانة دنيا المصري، التى أعربت عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تتلقاها على مسلسلي "حق عرب" و"بيت الرفاعي"، لافتة إلى أنها تشعر بفخر كبير لنجاح كل شخصية قدمتها فى موسم رمضان.

"حق عرب" نقطة فارقة فى مشوارى

وأضافت دنيا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": فخورة جدا بالمشاركة فى عملين ضخمين دفعة واحدة فى موسم درامي بحجم رمضان، مؤكدة أنها تعشق التنوع والاختلاف في الأدوار التى تقدمها خلال الأعمال الفنية، خاصة الأدوار التي تبذل فيها مجهودا كبيرا وتعلق فى أذهان الجمهور، معتبرة أن شخصية "سميحة" فى مسلسل "حق عرب" من أهم الشخصيات التى قدمتها وتعتبرها محطة فارقة في مشوارها الفني.

وأشادت بالتعاون مع فريق العمل بأكمله، وفي مقدمتهم رياض الخولي، ووفاء عامر، وأحمد العوضي، وكل فريق العمل بقيادة المخرج الأستاذ إسماعيل فاروق.

دراما "المتحدة" تسهم فى رفع الوعى الاجتماعى

وأشادت دنيا المصري بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبة درامية دسمة ومتنوعة خلال شهر رمضان، وأيضا على مدار العام من خلال الأعمال الأوف سيزون، فكل الأعمال الدرامية التى تقدمها المتحدة مدروسة بحرفية وقائمة على أفكار مميزة، تسعى من خلالها لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية والأسرية لرفع درجة الوعى الاجتماعي، إضافة إلى تقديم مجموعة من الأعمال الوطنية والتاريخية التى تعيش مع الجمهور وتظل فى ذاكرة المشاهدين وتاريخ الدراما المصرية.

صناع وأبطال مسلسل "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" شارك فى بطولته أمام النجم أحمد العوضى، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها المنتج تامر مرسي، والمسلسل من إخراج إسماعيل فاروق.