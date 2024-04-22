الإثنين 22 أبريل 2024
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فن

أحمد الرافعي: "المتحدة" أعادت الاعتبار لأعمال الأطفال وتدفع بصناعة الأنيميشن للأمام

أحمد الرافعي
أحمد الرافعي

أعرب الفنان أحمد الرافعي عن سعادته البالغة بمشاركته خلال أحداث مسلسل "يحيى وكنوز" فى موسمه الثالث الذي عرض خلال الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا وترك تأثيرا إيجابيا للغاية للأطفال من خلال ترسيخ المعلومات التاريخية الهادفة التى تسهم فى تنمية عقولهم.

أحمد الرافعي لـ "الدستور" : فخور بتجسيد شخصية قطز فى "يحيى وكنوز"

وقال الرافعي، لـ"الدستور" إن تحمس للتجربة منذ البداية منذ تقديم الجزء الأول والثاني مرورًا بالموسم الثالث:"فخور جدًا بالمشاركة وتجسيد شخصية "قطز" وتقديم محتوى يحمل كل هذه الرسائل الإيجابية، وعمل درامي يسهم فى تعريف المصريين بهويتهم، والتعرف عن تاريخهم وحضارة أجدادهم، من خلال معلومات بسيطة ودقيقة يتم تقديمها بشكل سهل وممتع للغاية.

وشدد الرافعي على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تسعى لتقديم المزيد من الأعمال الدرامية الهامة على كافة المستويات وتُعيد الاعتبار لأعمال الأطفال التى تنمي العقول لعدم السماح بأي محاولة لتزييف التاريخ وتشويه الصورة الحقيقية لمصر، كما تدفع صناعة الأنيميشن إلى الأمام، وتفتح الباب من ورائها لتحقيق مزيد من الأعمال الجادة والمتطورة التى تسهم فى بناء جيل واعي مُلم بالتاريخ والأسس والعادات والتقاليد الاجتماعية والإنسانية بطريقة سلسة ومبسطة، مع توفير كل الإمكانات لإخراج الأعمال بصورة مبهرة.

وعن كواليس المشاركة فى أعمال الانيميشن والتعليق الصوتي أكد الرافعي أنه يعشق المشاركة فى مثل هذه الأعمال قائلاً: بعدما أتممت دراستى كان المجال الأول الذي خدمت فيه وبذلت مجهودًا كبيرًا على مدار سنوات طويلة كان المسرح، وهو الأقرب والأحب إلى قلبي على الإطلاق، ويأتى فى الدرجة الثانية التعليق الصوتي خاصة فى أفلام الرسوم المتحركة خاصة للأطفال والوثائقية وما شابه ذلك.

مسلسل يحيي وكنوز من بطولة عصام السقا، الطفلان إياد الجندي وبثينة هاني، أحمد الرافعي، ليلى عز العرب، علاء مرسي، ريهام عبدالغفور، ياسر الطوبجي، ومن تأليف محمد عدلي، وإخراج محمد عيد.

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