الأمسية الثانية من "100 سنة غنا" تروي مشوار وأسرار محمد فوزي..28 أبريل

الحجار يستضيف مصطفى قمر ونادية مصطفى..

تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تنفيذ عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا الذى يقام بالتعاون مع النجم على الحجار حيث تقام الليلة الثانية فى الثامنة مساء الأحد 28 أبريل على المسرح الكبير وتستضيف النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر وتم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزى، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائى.

أيمن الحكيم يكشف تسجيلات ومعلومات نادرة لـ محمد فوزي فى احتفالية 100 سنة غنا

العرض من إخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق، ويضم عددا من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى فى شكل غنائى درامى مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبد الواحد.

التفاصيل الكاملة لبرنامج احتفالية محمد فوزي فى مشروع 100 سنة غنا

كما يتم تقديم جانب مختارات من أعمال الموسيقار محمد فوزي، الغنائية الشهيرة التى يشارك فى أدائها الواعدون الشباب سهيلة بهجت، سمير عزمى شيماء يسرى منها نور جديد ( عيد الميلاد )، الشوق الشوق، حبيبى وعنيا، يا أعز من عينى، راح توحشينى، كلمنى طمنى، مال القمر ماله، ماما زمانها جاية، طير بينا يا قلبى، دارى العيون، بلدى احببتك، دويتو شحات الغرام ليه ياقلبى ليه، كل دقة في قلبى، يامصطفى،فين قلبى، تملي في قلبى،تسلم لقلبى، اضافة الى 100 سنة غنا التى يفتتح بها الحفل.

مشروع 100 سنة غنا

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.