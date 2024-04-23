الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

على الحجار: 100 سنة غناء احتفاء بتراث مصر الموسيقى الغنى وتأكيد على مكانتها الريادية (خاص)

النجم الكبير علي
النجم الكبير علي الحجار

يواصل النجم الكبير علي الحجار التجهيزات والتحضيرات الخاصة بثاني ليالي المشروع الغنائي الضخم 100 سنة غنا، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجارى، وتحمل اسم الموسيقار الراحل محمد فوزي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو العالمي يوسف صادق، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

الحجار يكشف لـ "الدستور" تفاصيل ليالي 100 سنة غنا

من جانبه أكد "الحجار" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن مشروع 100 سنة غنا يتناول مسيرة أهم الموسيقيين ويرصد تاريخ الغناء فى مصر منذ القرن الـ١٩، بداية من عبده الحامولى والشيخ أبوالعلا محمد، وبليغ حمدى، ومحمد عبدالوهاب، وسيد درويش، وصولًا إلى الملحنين المعاصرين، مؤكدا أنه ليس بالضرورة الاعتماد على التسلسل الزمنى لهؤلاء الفنانين.

ريادة مصر الفنية 

وبسؤاله عن أهداف المشروع، أكد الحجار أن المشروع له عدة أهداف أبرزها إحياء الكنوز الغنائية التى كانت قد أوشكت على الاندثار، لعظماء التلحين والغناء فى مصر، عبر توزيعها بطريقة حديثة تليق بما نملكه من تراث غنائى كبير، وتتواكب مع العصر الحديث والجيل الجديد.

كما أن المشروع يؤكد على ريادة مصر الفنية فى مجال الموسيقى والغناء، وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقى العربى، والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع فى مختلف الفترات الزمنية.

المخرج عصام السيد يبذل مجهودا كبيرًا لخروج ليالى المشروع على أكمل وجه

وأضاف أن ليالي 100 سنة غنا، تقام بشكل مميز يجمع الغناء بالدراما والاستعراض، وهنا تظهر عبقرية المخرج عصام السيد، الذى أتشرف بالتعاون معه منذ سنوات طويلة، الذي يقوم برسم خطة استعراضية لليالى المشروع بشكل مميز للغاية ويبذل مجهودا كبيرا لخروج الحفلات على أكمل وجه.

مصطفى قمر ونادية مصطفى يشاركان فى ثاني ليالي مشروع 100 سنة غنا

وفى سياق متصل، يشارك كل من الفنان مصطفى قمر والفنانة نادية مصطفى، فى الحفل الثاني من مشروع «١٠٠ سنة غنا» الذي يحمل اسم الموسيقار الراحل محمد فوزي، ويقدم خلاله الحجار برنامجا فنيا مميزا، يتضمن مختارات من أهم وأشهر أعماله، بتوزيع معاصر منها حبيبي وعنيا، الشوق الشوق، كل دقة في قلبي ساكن في حي السيدة، لقيته وهويته، تملي في قلبي، استعراض الزهور، اي والله، ليا عشم، فيه حاجة شغلاك، مال القلب ماله، راح توحشيني، عمري ما دقت الحب، انا قلبي خالي، يا أعز من عيني، ويلك ويلك، طير بينا يا قلبي، فين قلبي.

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