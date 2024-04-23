الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الدعوة عامة للجمهور فى احتفالية دار الأوبرا بذكرى عيد تحرير سيناء

احتفالية عيد تحرير
احتفالية عيد تحرير سيناء

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية فنية للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور سامح صابر، يحييها كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار، الجمعة المقبل 26 أبريل على المسرح الكبير.

الدعوة عامة فى احتفالية الأوبرا

وفى لفتة طيبة، قررت وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا أن تكون الدعوة عامة للجمهور.

وطنيات حماسية لمواهب الأوبرا فى عيد تحرير سيناء.. الجمعة

يتضمن البرنامج  مختارات من الأغاني الوطنية الحماسية التى تحمل مشاعر حب الوطن والانتماء له منها بسم الله، يارايح علي صحراء سينا، صباح الخير يا سينا، يا حبيبتي يا مصر، خلي السلاح صاحي، سمينا وعدينا، عاش، أم الصابرين، رايات النصر، بلد التاريخ، يا أغلى اسم، مصر اليوم فى عيد، يا عروسة النيل، اقوي من الزمن،لفي البلاد يا صبية، بلادي اسلمي، الله علي المستقبل، بالاحضان، احلف بسماها، رايحه فين يا عروسة، مصر التي في خاطري.

أداء كلا من المطربين إيمان منصور، زياد أحمد، رقيه مصطفي، حنين، هاجر، مهدي،يوسف، لوجين تامر، لميس، محمد محمود، أمل أحمد، شمس الدين، حبيبه،أيتن، أنسام احمد، محمد البحيري شيماء ضاحي،مريم حنفي.

جدير بالذكر ان الاوبرا تحتفل باعياد تحرير سيناء من خلال عدد من الفعاليات الابداعية المتنوعة التى تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور، كما تقيم مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية منها عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا بحفل للنجم علي الحجار يقام الأحد 28 إبريل، ويحيى النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي حفلا الإثنين 29 أبريل، اضافة الى حفل لأوركسترا أوبرا القاهرة الثلاثاء 30 أبريل، كما يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلين خلال شهر أبريل على المسرح الكبير.

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