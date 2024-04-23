سوسن بدر: سوزان نجم الدين اخترعت طريقة أداء "ألينار".. والأخيرة ترد: "إنتِ قدوة"

أشادت النجمة الكبيرة سوسن بدر بأداء النجمة سوزان نجم الدين في مسلسل الحشاشين الذي عرض رمضان الماضي وحقق دورها ردود أفعال واسعة في أنحاء الوطن العربي.

سوسن بدر: سوزان نجم الدين اخترعت طريقة أداء “ألينار”

وقالت سوسن بدر إنها تحب جميع أعمالها وتتابعها باستمرار، ولكن هذا العام شخصية ألينار وصفتها بأنها وصلت لحالة من النضج وفهم للشخصية استثنائي، متابعة أنها متأكدة أن سوزان نجم الدين قد اخترعت طريقة الأداء التي قدمتها.

وأضافت أنها استمتعت بأدائها للغاية في العمل، مشددة أنها أحبت المسلسل بشكل عام ولكن سوزان على وجه الخصوص أداؤها كان جميلًا.

ومن جهتها لفتت سوزان نجم الدين، إلى أن سوسن بدر نجمة كبيرة وقدوة بكل تأكيد، وردت سوسن بدر عليها أنها أفضل من هذا بكثير.

مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداثًا حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، التى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية، مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.