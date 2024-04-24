الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إيهاب عز الدين يعزف مزيجا من الأعمال العربية والغربية على "المكشوف" بالأوبرا.. الجمعة

إيهاب عز الدين
إيهاب عز الدين

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا موسيقيا ضخما لأعمال المؤلف الموسيقى وعازف البيانو إيهاب عز الدين، ويقوده المايسترو أيمن محيى الدين، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الجمعة على المسرح المكشوف، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الثقافة المصرية لتقديم ألوان الفنون الجادة.

إيهاب عز الدين يعزف مزيجا من الأعمال العربية والغربية بالأوبرا

ويقدم إيهاب خلال الحفل مزيج من الأعمال الغربية والعربية منها نهاية حب، تحت قطرات المطر، أحببتك قبل أن أعرفك، سندباد، لا تطفئ القمر، ألف ليلة حب، قلب ينبض بالحب إلى جانب نخبة من أعمال أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها نبتدى منين الحكاية، يا زهرة في خيالى، أنت عمرى، أنت الحب، قديش كان فيه ناس وألف ليلة وليلة بالاضافة لبعض المؤلفات العالمية منها  تانجو(Tangos)وأغنية لأدلين (ballade pour adeline).

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل الموسيقار إيهاب عز الدين وهي:

- دار الأوبرا غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

-تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

-عند دخول المسرح برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا.

- غير مسموح بالجلوس إلّا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

-ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

-ممنوع التصوير.

-لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

وتقيم دار الأوبرا المصرية، تلك الحفلات الموسيقية بالإضافة إلى العروض والحفلات الغنائية والندوات والأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة.

دار الأوبرا المصرية المؤلف الموسيقى وعازف البيانو إيهاب عز الدين المايسترو أيمن محيى الدين المسرح المكشوف إيهاب عز الدين يعزف مزيج من الأعمال العربية والغربية بالأوبرا

مواد متعلقة

ليلى عزالعرب تشيد بدور "المتحدة" في اكتشاف ودعم المواهب.. وتؤكد: مصر ولادة (خاص)

"الشيخ والفيلسوف" لـ الشوباشى فى ندوة ثقافية بمعهد الموسيقى العربية.. السبت

مواهب أوبرا دمنهور تحتفل بعيد تحرير سيناء.. الأحد

مدحت صالح يُشيد بدور "المتحدة" في دعم الصناعة والحفاظ على الموروث الفني (خاص)

تفاصيل حفل الموسيقار عمر خيرت فى الأوبرا.. (صور)

الأمسية الثانية من "100 سنة غنا" تروي مشوار وأسرار محمد فوزي..28 أبريل

سوسن بدر: سوزان نجم الدين اخترعت طريقة أداء "ألينار".. والأخيرة ترد: "إنتِ قدوة"

بهاء سلطان يحتفل مع جمهوره بأعياد شم النسيم في الكويت.. 4 مايو

الأكثر قراءة

عاجل.. رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

عاجل|الحكومة توافق على إنشاء منطقتين استثمارية وحرة فى رأس الحكمة

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

اعترافات مغتصب رضيعة فى مدينة نصر: وضعتها فى كيس أسود ورميتها فى القمامة

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة