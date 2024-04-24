إيهاب عز الدين يعزف مزيجا من الأعمال العربية والغربية على "المكشوف" بالأوبرا.. الجمعة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا موسيقيا ضخما لأعمال المؤلف الموسيقى وعازف البيانو إيهاب عز الدين، ويقوده المايسترو أيمن محيى الدين، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الجمعة على المسرح المكشوف، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الثقافة المصرية لتقديم ألوان الفنون الجادة.

إيهاب عز الدين يعزف مزيجا من الأعمال العربية والغربية بالأوبرا

ويقدم إيهاب خلال الحفل مزيج من الأعمال الغربية والعربية منها نهاية حب، تحت قطرات المطر، أحببتك قبل أن أعرفك، سندباد، لا تطفئ القمر، ألف ليلة حب، قلب ينبض بالحب إلى جانب نخبة من أعمال أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها نبتدى منين الحكاية، يا زهرة في خيالى، أنت عمرى، أنت الحب، قديش كان فيه ناس وألف ليلة وليلة بالاضافة لبعض المؤلفات العالمية منها تانجو(Tangos)وأغنية لأدلين (ballade pour adeline).

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل الموسيقار إيهاب عز الدين وهي:



- دار الأوبرا غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

-تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

-عند دخول المسرح برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا.

- غير مسموح بالجلوس إلّا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

-ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

-ممنوع التصوير.

-لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

وتقيم دار الأوبرا المصرية، تلك الحفلات الموسيقية بالإضافة إلى العروض والحفلات الغنائية والندوات والأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة.