ليلى عزالعرب تشيد بدور "المتحدة" في اكتشاف ودعم المواهب.. وتؤكد: مصر ولادة (خاص)

أشادت الفنانة القديرة ليلى عزالعرب، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اكتشاف وتنمية ودعم المواهب الشابة من كافة ربوع محافظات مصر، وذلك من خلال إطلاق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة من الشباب في برنامج تليفزيوني جديد، يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها وصقلها بأساليب علمية حديثة.

ليلى عزالعرب تشيد بدور "المتحدة" في اكتشاف ودعم المواهب

وقالت "عزالعرب" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الشركة المتحدة دائمة فى دعم الموهوبين والمبدعين فى كافة المجالات الفنية سواء أمام أو خلف الكاميرا، وهذا شيء ضروري للغاية لأن القوى الناعمة تؤثر بشدة في بناء المجتمعات، كما أن مسئولى الشركة المتحدة دائمًا خير داعمين ومُلبين لنداء وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دائمًا يوجه بضرورة اكتشاف المواهب وتسليط الضوء على أجيال جديدة من الموهوبين، وهو ما فعلته الشركة بالفعل خلال الأعوام القليلة السابقة من خلال إطلاق مجموعة كبيرة من البرامج التى خرج منها موهوبون تألقوا فى عدد من الأعمال الفنية، وأيضًا موهوبون فى مجال الإعلام والرياضة من خلال برامج أمثال الدوم وكابيتانو ومصر تستطيع.

وتابعت الفنانة القديرة ليلى عزالعرب، أتمنى مواصلة الدعم فمصر دائمًا ولادة بالموهوبين وبها شباب واعد قادر على تحمل المسئولية في المستقبل، متمنية التوفيق للجميع.

المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة من الشباب

كانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، خلال الفترة القليلة القادمة.

فرصة للمواهب الجديدة في التمثيل والإخراج والمونتاج والتصوير والكتابة وكافة عناصر العمل الفني

من جانبه قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي- العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل للانضمام إلى تجارب الأداء التي ستُعْقَد قريبًا، وسيتم التعاقد مع الفائزين في مسلسل من إنتاج «المتحدة»؛ لتشجيع المواهب الجديدة، وسيتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على إخراج المسلسل وكتابته.