الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

المسرح الكبير يرفع لافتة "كامل العدد" في حفل هاني شاكر بمناسبة عيد الربيع

هاني شاكر
هاني شاكر

نفدت تذاكر حفل النجم الكبير هاني شاكر، المقرر إقامته يوم الاثنين الموافق 29 أبريل الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك بمناسبة عيد الربيع، ومشاركة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

المسرح الكبير يرفع لافتة كامل العدد فى حفل هاني شاكر بمناسبة عيد الربيع  

وأتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، على موقع تذكرتي، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة للغاية، ونفدت عقب طرحها، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذي لم يلحق بالحجز، وجاءت مقسمة إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 1500 جنيه، والثانية بمبلغ 1000 جنيه، أما الفئة الثالثة فجاءت بمبلغ 750 جنيها، والفئة الرابعة والأخيرة قيمتها 500 جنيه.

برنامج حفل هاني شاكر بمناسبة عيد الربيع 

أعد النجم هانى شاكر برنامجا ثريا ومنوعا ووعد جمهور الأوبرا بتقديم عدد من المفاجآت الفنية هذا إلى جانب نخبة من أعماله الشهيرة منها ماتهدديش، لسه بتسألى، دعوة فرح، علي الضحكاية إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية منها موعود، حبك نار وغيرها.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل هاني شاكر وهي:

ـ دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

ـ تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

ـ عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء البدلة كاملة "جاكيت كرافتة".

ـ غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

ـ لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

ـ يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول.

يذكر أنه بمناسبة عيد الربيع تقيم الأوبرا عددا من الاحتفالات المتنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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