"الشناوى" يُشيد باختيار عمرو سلامة للإشراف على مشروع "المتحدة" لاكتشاف المواهب

أشاد الناقد طارق الشناوي، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي ستطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة، من خلال برنامج تليفزيوني يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها وصقلها بأساليب علمية حديثة.

ولفت "الشناوي"، إلى أن الحياة الفنية طوال التاريخ لا يمكن أن تتجدد إلا من خلال الدفع بدماء جديدة في كل مجالات الفن وعلى كل المستويات سواء فى الغناء أو التأليف أو التمثيل أو التصوير، مرورا بالمونتاج والإخراج، وبالتالي اكتشاف المواهب أعتبره مثل البنية التحتية لأي بناء ضخم، كلما استطعت أن توغل أكثر فى البنية التحتية ستضمن أنك تستطيع البناء لطوابق أعلى، ومن هنا يأتي أهمية اكتشاف المواهب الجديدة بدعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كعادة مسئوليها في توفير إطار عمل يدعم الهيكل الكلي للتطوير.

اختيار صائب

ولفت "الشناوي"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن خطوة التعاقد مع الفائزين لتقديم مسلسل من إنتاج "المتحدة"؛ لتشجيع المواهب الجديدة، خطوة فى صميم الأهمية من حيث دعم المواهب، كما أن اختيار المخرج عمرو سلامة الإشراف العام على إخراج المسلسل وكتابته، هو اختيار صائب صادف أهله، فهو مخرج مبدع وواع جيدا لما يقدمه دائما وخير داعم للأطفال الموهوبين فى أعماله، كما أنه كاتب سيناريو محترف.

عين راصدة من جانب المنتجين

ونوه "الشناوي"، بأن رعاية المواهب محطة مهمة جدًا في اكتشاف هؤلاء، ولا بُد أن يكون هناك أعين راصدة من جانب المنتجين تحاول الدفع بهذه المواهب إلى آفاق أعلى، مشيدًا بدور الشركة المتحدة التى أعطت مساحة كبيرة لبرامج اكتشاف المواهب خلال الفترة الأخيرة مثل "الدوم" و"شارك تانك" و"مصر تستطيع"؛ بهدف خلق أجيال لديها حس ريادي وفنى راق.

المتحدة تُطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة

كانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، خلال الفترة القليلة القادمة.

من جهته؛ قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل للانضمام إلى تجارب الأداء التي ستُعْقَد قريبًا، وسيتم التعاقد مع الفائزين في مسلسل من إنتاج "المتحدة"؛ لتشجيع المواهب الجديدة، وسيتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على إخراج المسلسل وكتابته.