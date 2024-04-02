الناقد طارق الشناوى: أتمنى إعادة ترميم الأعمال السينمائية المصرية القديمة

أرسل عدد من النجوم، وعلى رأسهم الناقد الفني طارق الشناوي، رسائل تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الفترة الرئاسية الجديدة.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي، أطالب بدعم ونظرة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السينما بوجه عام، مضيفًا أن من أهم التحديات خلال الفترة المقبلة-وتعد مطلب أساسي ورئيسي بالنسبة للمبدعين والفنانين والصناع- فتح "ملف السينما" للتمكن من المشاركة في المهرجانات والفعاليات السينمائية الدولية والعالمية، وتخفيف القيمة المالية التي تحصل عليها الدولة عند استخراج التصاريح الخاصة بالتصوير في الأماكن السياحية والأثرية والمطارات، وذلك من خلال تحديد الرسوم الواجب دفعها للتصوير في الأماكن العامة والسياحية داخل مصر.

وأضاف: كذلك يجب التسويق لخدمات التصوير السينمائي في مصر بالخارج، والنظر إليها أيضًا كنوع من الترويج السياحي لمصر، لتستعيد مصر مكانتها كوجهة أولى لصناع السينما في العالم للتصوير بها، كما يجب أن تكون هناك دراسة محكمة للدولة لإعادة المسرح الخاص.

وطالب "الشناوي" بإعادة ترميم سلسلة الأعمال السينمائية المصرية القديمة، أي الحفاظ على الذاكرة السينمائية وعودة إقامة عيد الفن مرة أخرى، ويتم خلاله تكريم رموز مصر الإبداعية، متنميًا أن يقوم الرئيس السيسي بزيارة دفعات خريجي السينما أو معهد الكونسرفتوار، مثلما يزور خريجي دفعات الجيش والشرطة، موضحًا أن خطوة مثل هذه ستعطى الجيل الجديد دعم وتحفيذ بشكل كبير لتقديم أعمال هادفة وثقة بأنفسهم نحو ما يقدمونه.