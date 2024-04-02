الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الناقد طارق الشناوى: أتمنى إعادة ترميم الأعمال السينمائية المصرية القديمة

الناقد طارق الشناوى
الناقد طارق الشناوى

أرسل عدد من النجوم، وعلى رأسهم الناقد الفني طارق الشناوي، رسائل تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الفترة الرئاسية الجديدة.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي، أطالب بدعم ونظرة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السينما بوجه عام، مضيفًا أن من أهم التحديات خلال الفترة المقبلة-وتعد مطلب أساسي ورئيسي بالنسبة للمبدعين والفنانين والصناع- فتح "ملف السينما" للتمكن من المشاركة في المهرجانات والفعاليات السينمائية الدولية والعالمية، وتخفيف القيمة المالية التي تحصل عليها الدولة عند استخراج التصاريح الخاصة بالتصوير في الأماكن السياحية والأثرية والمطارات، وذلك من خلال تحديد الرسوم الواجب دفعها للتصوير في الأماكن العامة والسياحية داخل مصر.

وأضاف: كذلك يجب التسويق لخدمات التصوير السينمائي في مصر بالخارج، والنظر إليها أيضًا كنوع من الترويج السياحي لمصر، لتستعيد مصر مكانتها كوجهة أولى لصناع السينما في العالم للتصوير بها، كما يجب أن تكون هناك دراسة محكمة للدولة لإعادة المسرح الخاص.

وطالب "الشناوي" بإعادة ترميم سلسلة الأعمال السينمائية المصرية القديمة، أي الحفاظ على الذاكرة السينمائية وعودة إقامة عيد الفن مرة أخرى، ويتم خلاله تكريم رموز مصر الإبداعية، متنميًا أن يقوم الرئيس السيسي بزيارة دفعات خريجي السينما أو معهد الكونسرفتوار، مثلما يزور خريجي دفعات الجيش والشرطة، موضحًا أن خطوة مثل هذه ستعطى الجيل الجديد دعم وتحفيذ بشكل كبير لتقديم أعمال هادفة وثقة بأنفسهم نحو ما يقدمونه.

السيد الرئيس السينما الناقد طارق الشناوي الناقد طارق الشناوي يدعم الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

المواهب فى رعاية «المتحدة».. أدوار مهمة للأطفال فى موسم رمضان

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية إلى 11

عاجل.. إجلاء المئات بعد انهيار أرضى فى كاليفورنيا الأمريكية

حقيقة وفاة محامية داخل قسم شرطة ملوى بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

احتفالات الحياة بالفوز بدورة المتحدة الرمضانية

نهائى دورى المتحدة.. عمرو الفقى يسلم الكأس للحياة

خشوع وبكاء.. صلاة التروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

"أكبرعملية اغتيال منذ سليمانى": من هو المسئول الإيرانى الذى قُتل فى دمشق؟

المسلسل الإسرائيلى الذى تخفيه نتفليكس: "لا نريد انتقادات بسبب الحرب"

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"